Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне неопределенности вокруг Ближнего Востока - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/zoloto-868038300.html
Золото дорожает на фоне неопределенности вокруг Ближнего Востока
Золото дорожает на фоне неопределенности вокруг Ближнего Востока - 05.03.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне неопределенности вокруг Ближнего Востока
Биржевая стоимость золота растёт в четверг утром на фоне неопределенности вокруг событий на Ближнем Востоке, на рынке может сохраняться волатильность до... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T09:08+0300
2026-03-05T09:08+0300
рынок
торги
мировая экономика
сша
иран
ближний восток
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растёт в четверг утром на фоне неопределенности вокруг событий на Ближнем Востоке, на рынке может сохраняться волатильность до достижения крайней точки эскалации конфликта между странами, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 38,99 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,76%, до 5 173,69 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,4% - до 84,353 доллара за унцию. В центре внимания инвесторов геополитические новости, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. В среду портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильская разведка получила информацию, вызывающую подозрения, что США и Иран контактировали для обсуждения прекращения огня. При этом ранее в четверг иранское агентство Tasnim передало, что Иран не направлял США никаких посланий, Тегеран приготовился к длительной войне. "Я думаю, что этот кризис поддерживает цены на золото в долгосрочной перспективе. Однако неопределенность, связанная с войной, означает, что мы продолжим видеть высокую волатильность, пока не поймем, что мы дошли до пика эскалации", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260304/zoloto-868002584.html
https://1prime.ru/20260304/minfin-868003604.html
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, мировая экономика, сша, иран, ближний восток, comex
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Comex
09:08 05.03.2026
 
Золото дорожает на фоне неопределенности вокруг Ближнего Востока

Биржевая цена золота растет на неопределенности вокруг ситуации на Ближнем Востоке

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растёт в четверг утром на фоне неопределенности вокруг событий на Ближнем Востоке, на рынке может сохраняться волатильность до достижения крайней точки эскалации конфликта между странами, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 38,99 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,76%, до 5 173,69 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,4% - до 84,353 доллара за унцию.
% Юрий Трутнев - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Трутнев сообщил об увеличении добычи золота на Дальнем Востоке
Вчера, 11:59
В центре внимания инвесторов геополитические новости, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. В среду портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильская разведка получила информацию, вызывающую подозрения, что США и Иран контактировали для обсуждения прекращения огня. При этом ранее в четверг иранское агентство Tasnim передало, что Иран не направлял США никаких посланий, Тегеран приготовился к длительной войне.
"Я думаю, что этот кризис поддерживает цены на золото в долгосрочной перспективе. Однако неопределенность, связанная с войной, означает, что мы продолжим видеть высокую волатильность, пока не поймем, что мы дошли до пика эскалации", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Минфин в марте не будет проводить операции с валютой и золотом
Вчера, 12:36
 
РынокТоргиМировая экономикаСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала