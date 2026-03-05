https://1prime.ru/20260305/zoloto-868038300.html

Золото дорожает на фоне неопределенности вокруг Ближнего Востока

2026-03-05T09:08+0300

рынок

торги

мировая экономика

сша

иран

ближний восток

comex

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растёт в четверг утром на фоне неопределенности вокруг событий на Ближнем Востоке, на рынке может сохраняться волатильность до достижения крайней точки эскалации конфликта между странами, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 38,99 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,76%, до 5 173,69 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,4% - до 84,353 доллара за унцию. В центре внимания инвесторов геополитические новости, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. В среду портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильская разведка получила информацию, вызывающую подозрения, что США и Иран контактировали для обсуждения прекращения огня. При этом ранее в четверг иранское агентство Tasnim передало, что Иран не направлял США никаких посланий, Тегеран приготовился к длительной войне. "Я думаю, что этот кризис поддерживает цены на золото в долгосрочной перспективе. Однако неопределенность, связанная с войной, означает, что мы продолжим видеть высокую волатильность, пока не поймем, что мы дошли до пика эскалации", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

2026

