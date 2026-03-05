https://1prime.ru/20260305/zoloto-868045158.html

Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос почти в четыре раза

Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос почти в четыре раза - 05.03.2026, ПРАЙМ

Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос почти в четыре раза

Объем торгов золотом на Московской бирже в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с февралем прошлого года и составил 33,7 тонны в... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T12:31+0300

2026-03-05T12:31+0300

2026-03-05T12:31+0300

рынок

торги

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Объем торгов золотом на Московской бирже в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с февралем прошлого года и составил 33,7 тонны в сделках своп и 9,7 тонны в сделках спот, что в денежном выражении составляет 537,3 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Объем торгов золотом на рынке драгоценных металлов Московской биржи в системном режиме в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с февралем прошлого года и составил 33,7 тонны в сделках своп и 9,7 тонны в сделках спот. В рублях объем увеличился более чем в пять раз, до 537,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Объем торгов серебром (своп и спот) в феврале вырос в семь раз и составил 64,5 тонны (13,9 миллиарда рублей), платиной – почти в три раза, до 333 килограмма (1,9 миллиарда рублей), палладием – в 3,4 раза, до 274 килограмма (1,2 миллиарда рублей), отмечается там же. Количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в феврале выросло в три раза в годовом выражении и превысило 450 тысяч, при этом частные инвесторы в феврале на рынке драгметаллов активнее всего совершали сделки с серебром – их доля в операциях с этим металлом превысила 58%, а доля физических лиц в торгах золотом составила 4%, платиной – 48%, палладием – 43%. "Количество физлиц, совершавших сделки на рынке драгметаллов Московской биржи в феврале 2026 года, выросло на 22% по сравнению с показателем прошлого года и составило 45,8 тысячи. Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов в прошлом месяце составил 554,3 миллиарда рублей (сделки своп и спот в системном режиме)", - уточняет биржа.

https://1prime.ru/20260302/zoloto-867931315.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, финансы