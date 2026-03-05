Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос почти в четыре раза - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/zoloto-868045158.html
Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос почти в четыре раза
Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос почти в четыре раза - 05.03.2026, ПРАЙМ
Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос почти в четыре раза
Объем торгов золотом на Московской бирже в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с февралем прошлого года и составил 33,7 тонны в... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T12:31+0300
2026-03-05T12:31+0300
рынок
торги
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Объем торгов золотом на Московской бирже в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с февралем прошлого года и составил 33,7 тонны в сделках своп и 9,7 тонны в сделках спот, что в денежном выражении составляет 537,3 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Объем торгов золотом на рынке драгоценных металлов Московской биржи в системном режиме в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с февралем прошлого года и составил 33,7 тонны в сделках своп и 9,7 тонны в сделках спот. В рублях объем увеличился более чем в пять раз, до 537,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Объем торгов серебром (своп и спот) в феврале вырос в семь раз и составил 64,5 тонны (13,9 миллиарда рублей), платиной – почти в три раза, до 333 килограмма (1,9 миллиарда рублей), палладием – в 3,4 раза, до 274 килограмма (1,2 миллиарда рублей), отмечается там же. Количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в феврале выросло в три раза в годовом выражении и превысило 450 тысяч, при этом частные инвесторы в феврале на рынке драгметаллов активнее всего совершали сделки с серебром – их доля в операциях с этим металлом превысила 58%, а доля физических лиц в торгах золотом составила 4%, платиной – 48%, палладием – 43%. "Количество физлиц, совершавших сделки на рынке драгметаллов Московской биржи в феврале 2026 года, выросло на 22% по сравнению с показателем прошлого года и составило 45,8 тысячи. Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов в прошлом месяце составил 554,3 миллиарда рублей (сделки своп и спот в системном режиме)", - уточняет биржа.
https://1prime.ru/20260302/zoloto-867931315.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, финансы
Рынок, Торги, Финансы
12:31 05.03.2026
 
Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос почти в четыре раза

Объем торгов золотом на Московской бирже в феврале вырос почти в четыре раза

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Объем торгов золотом на Московской бирже в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с февралем прошлого года и составил 33,7 тонны в сделках своп и 9,7 тонны в сделках спот, что в денежном выражении составляет 537,3 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки.
"Объем торгов золотом на рынке драгоценных металлов Московской биржи в системном режиме в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с февралем прошлого года и составил 33,7 тонны в сделках своп и 9,7 тонны в сделках спот. В рублях объем увеличился более чем в пять раз, до 537,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Объем торгов серебром (своп и спот) в феврале вырос в семь раз и составил 64,5 тонны (13,9 миллиарда рублей), платиной – почти в три раза, до 333 килограмма (1,9 миллиарда рублей), палладием – в 3,4 раза, до 274 килограмма (1,2 миллиарда рублей), отмечается там же.
Количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в феврале выросло в три раза в годовом выражении и превысило 450 тысяч, при этом частные инвесторы в феврале на рынке драгметаллов активнее всего совершали сделки с серебром – их доля в операциях с этим металлом превысила 58%, а доля физических лиц в торгах золотом составила 4%, платиной – 48%, палладием – 43%.
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Цены на золото выросли на фоне роста спроса на надежные активы
2 марта, 09:40
"Количество физлиц, совершавших сделки на рынке драгметаллов Московской биржи в феврале 2026 года, выросло на 22% по сравнению с показателем прошлого года и составило 45,8 тысячи. Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов в прошлом месяце составил 554,3 миллиарда рублей (сделки своп и спот в системном режиме)", - уточняет биржа.
 
РынокТоргиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала