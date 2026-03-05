Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260305/zoloto-868061701.html
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США - 05.03.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США
Биржевая стоимость золота снижается на 1% на фоне роста доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T19:59+0300
2026-03-05T19:59+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается на 1% на фоне роста доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов. По состоянию на 19.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 64,46 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,26% - до 5 070,24 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,68% - до 81,790 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом растет до 4,148% с 4,082% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США считаются надежным активом, альтернативным золоту. "Повышение доходности казначейских облигаций (США - ред.) обычно неблагоприятно сказывается на золоте", - отметил руководитель глобальной стратегии по сырьевым товарам TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), которого цитирует агентство Рейтер.
https://1prime.ru/20260305/neft-868061455.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_672b8f58964f86540ec2b7369471e474.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
19:59 05.03.2026
 
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото дешевеет на 1% на фоне роста доходности гособлигаций США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается на 1% на фоне роста доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 64,46 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,26% - до 5 070,24 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,68% - до 81,790 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом растет до 4,148% с 4,082% по итогам предыдущего закрытия.
Гособлигации США считаются надежным активом, альтернативным золоту. "Повышение доходности казначейских облигаций (США - ред.) обычно неблагоприятно сказывается на золоте", - отметил руководитель глобальной стратегии по сырьевым товарам TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), которого цитирует агентство Рейтер.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Мировые цены на нефть ускорили рост вечером
19:38
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала