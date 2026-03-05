https://1prime.ru/20260305/zoloto-868061701.html
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США - 05.03.2026
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США
Биржевая стоимость золота снижается на 1% на фоне роста доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов. | 05.03.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
сша
comex
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается на 1% на фоне роста доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов. По состоянию на 19.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 64,46 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,26% - до 5 070,24 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,68% - до 81,790 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом растет до 4,148% с 4,082% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США считаются надежным активом, альтернативным золоту. "Повышение доходности казначейских облигаций (США - ред.) обычно неблагоприятно сказывается на золоте", - отметил руководитель глобальной стратегии по сырьевым товарам TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), которого цитирует агентство Рейтер.
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
