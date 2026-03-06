Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" отменил рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта - 06.03.2026
"Аэрофлот" отменил рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Все рейсы авиакомпании "Аэрофлот" между РФ и ОАЭ 12-31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе, сообщил перевозчик. "Рейсы, запланированные на 11 марта, станут завершающими в рамках этой программы. Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе", - говорится в сообщении.
17:54 06.03.2026
 
"Аэрофлот" отменил рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта

"Аэрофлот" отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта

Вывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Вывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Все рейсы авиакомпании "Аэрофлот" между РФ и ОАЭ 12-31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе, сообщил перевозчик.
"Рейсы, запланированные на 11 марта, станут завершающими в рамках этой программы. Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе", - говорится в сообщении.
Отмена авиарейсов в Москве в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Краснодар
4 марта, 10:45
 
