"Аэрофлот" отменил рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта

2026-03-06T17:54+0300

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Все рейсы авиакомпании "Аэрофлот" между РФ и ОАЭ 12-31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе, сообщил перевозчик. "Рейсы, запланированные на 11 марта, станут завершающими в рамках этой программы. Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе", - говорится в сообщении.

