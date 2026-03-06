https://1prime.ru/20260306/aeroflot-868089639.html
"Аэрофлот" отменил рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
"Аэрофлот" отменил рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" отменил рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Все рейсы авиакомпании "Аэрофлот" между РФ и ОАЭ 12-31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе,... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T17:54+0300
2026-03-06T17:54+0300
2026-03-06T17:54+0300
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Все рейсы авиакомпании "Аэрофлот" между РФ и ОАЭ 12-31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе, сообщил перевозчик. "Рейсы, запланированные на 11 марта, станут завершающими в рамках этой программы. Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе", - говорится в сообщении.
