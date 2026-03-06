Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос за основную сессию - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/aktsii-868092818.html
Российский рынок акций вырос за основную сессию
Российский рынок акций вырос за основную сессию - 06.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,03% и на 1,96% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T20:05+0300
2026-03-06T20:05+0300
акции
рынок
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,03% и на 1,96% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,03%, до 2854,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 1155,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,2%, до 1135,95 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,96%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,12%, РТС снизился на 0,45%.
https://1prime.ru/20260306/kurs--868088342.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс
Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
20:05 06.03.2026
 
Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,03% и на 1,96% за неделю

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,03% и на 1,96% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,03%, до 2854,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 1155,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,2%, до 1135,95 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,96%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,12%, РТС снизился на 0,45%.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
ЦБ обозначил официальный курс валют на 7 марта
17:28
 
АкцииРынокРОССИЯМосбиржаРТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала