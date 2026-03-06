https://1prime.ru/20260306/aktsii-868092818.html

Российский рынок акций вырос за основную сессию

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,03% и на 1,96% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,03%, до 2854,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 1155,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,2%, до 1135,95 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,96%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,12%, РТС снизился на 0,45%.

