Аналитики ожидают роста российского рынка акций

Аналитики ожидают роста российского рынка акций

2026-03-06T23:19+0300

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 0,6% - до 2872 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом опустится на 7 долларов и составит 86 долларов за баррель, курс евро на форексе снизится на полцента и составит 1,156 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 11 копеек и составит 11,51 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 95 копеек, до 80,1 рубля, евро – на 24 копейки, до 92,08 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Решающее влияние на рынок будут оказывать четыре фактора. Первый - это новости с Ближнего Востока и все, что связано с Ормузским проливом, поставками нефти и СПГ. Второй - это реакция доллара на скачок стоимости энергоресурсов и рост инфляционных рисков", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Третий - это статистика США по инфляции на следующей неделе, а четвертый - это российская бюджетная и валютная тема, добавил он. "Мировые рынки лихорадило на фоне ближневосточной эскалации. Особенно встревожились в азиатских странах, которые крепко зависят от торговых маршрутов в области военного конфликта", - отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мировые цены на нефть подскакивали в пятницу на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превышала 94 доллара. Позднее в ходе торгов рост цен замедлился. В то же время, если цены на нефть и газ будут долго оставаться высокими, США и Европа рискуют столкнуться с возвращением инфляции и последующим закручиванием монетарных гаек, отмечает он. "Мировые фондовые рынки продолжают оценивать возможные последствия от военной активности на ближнем Востоке. Основные опасения строятся вокруг цен на нефть, которые выросли с начала конфликта почти на 20%. Высокие цены на нефть уже затронули стоимость автомобильного топлива по всему миру, а далее неизбежно повлияют на показатели инфляции", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Более высокие потребительские цены ограничат потенциал снижения базовых процентных ставок, что негативно повлияет на перспективы рынка акций, поясняет эксперт. Решающее влияние на рынок окажет блокада Ормузского пролива, провоцирующая дефицит нефти и рост котировок "черного золота" марки Brent, комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". "Российский рынок на предстоящей короткой неделе продолжит ждать геополитических новостей, но в ближайшие дни также ожидается публикация целого ряда макровводных. Помимо прочего, Банк России должен вывести в свет февральский "Обзор рисков финансовых рынков" и аналитический бюллетень "О чем говорят тренды", в котором могут содержаться важные сигналы о возможных исходах мартовского заседания", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Российский фондовый рынок на следующей неделе вместе с мировыми биржами будет ждать развития событий на Ближнем Востоке и сигналов с сырьевых площадок. Торги на Мосбирже при этом не будут проводиться 8 и 9 марта, что предупреждает инвесторов о необходимости ограничивать риски перед выходными днями", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ РЕШЕНИЯ МИНФИНА Рубль, вероятнее всего, продолжит постепенно ослабевать на фоне отказа минфина РФ от операций по бюджетному правилу в марте 2026 года, из-за чего объемы продажи валюты на рынке сократятся примерно на 70% относительно февраля, рассуждает Чернов. "При этом рынок уже понимает, что пауза минфина по операциям в рамках бюджетного правила и обсуждение новой цены отсечения стоимости нефти по бюджетному правилу резко снижают одну из прежних опор рубля, так что "запас" на его дальнейшее укрепление сейчас существенно меньше, чем месяц назад", - добавляет он. На российский рубль влияние окажет ожидающаяся публикация новых параметров бюджетного правила, которое, вероятно, будет призвано остановить продажи валюты из ФНБ, но не перейти к его пополнению, комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Впрочем, судя по всему, рынок уже заранее заложил в цены львиную долю негативного эффекта от сократившегося предложения валюты, считает Григорьев. "На этом фоне курс в ближайшее время, вероятно, будет двигаться вблизи 11,35-11,50 рубля за юань, если правительство не решит уже сейчас раскрыть итоговые параметры изменений в бюджетном правиле", - добавляет он. Приостановка продаж валюты по бюджетному правилу является временным фактором, который во второй половине марта будет компенсирован повышенным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров – в марте объем налоговых отчислений крупных нефтегазовых компаний за счет выплаты НДД может превысить в 1,6 раза показатели января и февраля, оценивает Богдан Зварич из банка ПСБ. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ Вишневский из "Цифра брокер" ожидает умеренно позитивную динамику российского рынка акций с попытками индекса Мосбиржи закрепиться выше 2850 пунктов и штурма сопротивления 2900 пунктов. "Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют базу для движения к годовым максимумам при положении выше поддержек 2780 пунктов и 1135 пунктов соответственно, но "быкам" в связи с приостановкой переговоров по украинскому кризису недостает масштабных драйверов движения. Покупки могут продолжаться в случае дальнейшего ралли цен на нефть и газ, а также более высоких цен на металлы и другие товары", - комментирует Кожухова. Неделю индекс Мосбиржи может закончить у 2820-2860 пунктов в отсутствие значимых новостей с геополитического фронта, прогнозирует Григорьев. Акции нефтяных компаний продолжат тянуть вверх индекс Мосбиржи, учитывая, что значительной коррекции нефтяных котировок вниз в ближайшее время не предвидится, считает Вайсберг. Индекс Мосбиржи может удержаться лучше внешних площадок и пройти в диапазоне 2850–3000 пунктов за счет нефтяников, золотодобычи и части экспортеров, делится Чернов.

2026

