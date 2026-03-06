Эксперт рассказал, чем грозит США конфликт на Ближнем Востоке
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке грозит американским потребителям алюминия долгосрочным сбоем в поставках, заменить которые будет практически нечем, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
"Для американских потребителей алюминия конфликт в регионе Персидского залива означает сбой в поставках из него, который может затянуться надолго. Значит, им надо искать другие источники для замены из него импорта алюминия, составляющего до 1 миллиона тонн в год", - прокомментировал аналитик текущую ситуацию на рынке металла США на фоне ситуации вокруг Ирана.
При этом Хазанов подчеркнул, что альтернативных источников поставок алюминия мало - либо Канада, либо Китай. Однако внешнеэкономическая политика президента Штатов Дональда Трампа уже привела к натянутым отношениям с правительствами обеих стран, и закупать металл по приемлемым ценам точно не получится, полагает он.
"Поэтому следует ждать спада производства на американских предприятиях, импортирующих алюминий и объявлений о форс-мажоре в отгрузках продукции", - заключил Хазанов.
Согласно данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), страны Персидского залива по итогам прошлого года произвели первичного алюминия в объеме 6,16 миллиона тонн, что составляет примерно 8,35% от мирового выпуска в 73,78 миллиона тонн.