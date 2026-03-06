Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, чем грозит США конфликт на Ближнем Востоке - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/allyuminyy-868092017.html
Эксперт рассказал, чем грозит США конфликт на Ближнем Востоке
Эксперт рассказал, чем грозит США конфликт на Ближнем Востоке - 06.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, чем грозит США конфликт на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке грозит американским потребителям алюминия долгосрочным сбоем в поставках, заменить которые будет практически нечем, рассказал РИА... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T19:26+0300
2026-03-06T19:26+0300
мировая экономика
ближний восток
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/37/771023778_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_9a8b70b8424afcd36e0e214a18601048.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке грозит американским потребителям алюминия долгосрочным сбоем в поставках, заменить которые будет практически нечем, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. "Для американских потребителей алюминия конфликт в регионе Персидского залива означает сбой в поставках из него, который может затянуться надолго. Значит, им надо искать другие источники для замены из него импорта алюминия, составляющего до 1 миллиона тонн в год", - прокомментировал аналитик текущую ситуацию на рынке металла США на фоне ситуации вокруг Ирана. При этом Хазанов подчеркнул, что альтернативных источников поставок алюминия мало - либо Канада, либо Китай. Однако внешнеэкономическая политика президента Штатов Дональда Трампа уже привела к натянутым отношениям с правительствами обеих стран, и закупать металл по приемлемым ценам точно не получится, полагает он. "Поэтому следует ждать спада производства на американских предприятиях, импортирующих алюминий и объявлений о форс-мажоре в отгрузках продукции", - заключил Хазанов. Согласно данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), страны Персидского залива по итогам прошлого года произвели первичного алюминия в объеме 6,16 миллиона тонн, что составляет примерно 8,35% от мирового выпуска в 73,78 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20260304/politico-868018747.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/37/771023778_0:1:1500:1126_1920x0_80_0_0_0705319e30961c3a5bbb775bd81381d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ближний восток, сша, иран, дональд трамп
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Дональд Трамп
19:26 06.03.2026
 
Эксперт рассказал, чем грозит США конфликт на Ближнем Востоке

Эксперт Хазанов: конфликт на Ближнем Востоке может нарушить поставки алюминия в США

© fotolia.com / md3dАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Алюминий. Архивное фото
© fotolia.com / md3d
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке грозит американским потребителям алюминия долгосрочным сбоем в поставках, заменить которые будет практически нечем, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
"Для американских потребителей алюминия конфликт в регионе Персидского залива означает сбой в поставках из него, который может затянуться надолго. Значит, им надо искать другие источники для замены из него импорта алюминия, составляющего до 1 миллиона тонн в год", - прокомментировал аналитик текущую ситуацию на рынке металла США на фоне ситуации вокруг Ирана.
При этом Хазанов подчеркнул, что альтернативных источников поставок алюминия мало - либо Канада, либо Китай. Однако внешнеэкономическая политика президента Штатов Дональда Трампа уже привела к натянутым отношениям с правительствами обеих стран, и закупать металл по приемлемым ценам точно не получится, полагает он.
"Поэтому следует ждать спада производства на американских предприятиях, импортирующих алюминий и объявлений о форс-мажоре в отгрузках продукции", - заключил Хазанов.
Согласно данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), страны Персидского залива по итогам прошлого года произвели первичного алюминия в объеме 6,16 миллиона тонн, что составляет примерно 8,35% от мирового выпуска в 73,78 миллиона тонн.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
США усложнили поставки нефти в Китай
4 марта, 19:27
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала