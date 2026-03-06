https://1prime.ru/20260306/allyuminyy-868092017.html

Эксперт рассказал, чем грозит США конфликт на Ближнем Востоке

Эксперт рассказал, чем грозит США конфликт на Ближнем Востоке - 06.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем грозит США конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке грозит американским потребителям алюминия долгосрочным сбоем в поставках, заменить которые будет практически нечем, рассказал РИА... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T19:26+0300

2026-03-06T19:26+0300

2026-03-06T19:26+0300

мировая экономика

ближний восток

сша

иран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/37/771023778_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_9a8b70b8424afcd36e0e214a18601048.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке грозит американским потребителям алюминия долгосрочным сбоем в поставках, заменить которые будет практически нечем, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. "Для американских потребителей алюминия конфликт в регионе Персидского залива означает сбой в поставках из него, который может затянуться надолго. Значит, им надо искать другие источники для замены из него импорта алюминия, составляющего до 1 миллиона тонн в год", - прокомментировал аналитик текущую ситуацию на рынке металла США на фоне ситуации вокруг Ирана. При этом Хазанов подчеркнул, что альтернативных источников поставок алюминия мало - либо Канада, либо Китай. Однако внешнеэкономическая политика президента Штатов Дональда Трампа уже привела к натянутым отношениям с правительствами обеих стран, и закупать металл по приемлемым ценам точно не получится, полагает он. "Поэтому следует ждать спада производства на американских предприятиях, импортирующих алюминий и объявлений о форс-мажоре в отгрузках продукции", - заключил Хазанов. Согласно данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), страны Персидского залива по итогам прошлого года произвели первичного алюминия в объеме 6,16 миллиона тонн, что составляет примерно 8,35% от мирового выпуска в 73,78 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20260304/politico-868018747.html

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ближний восток, сша, иран, дональд трамп