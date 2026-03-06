https://1prime.ru/20260306/analitik-868082417.html

Экономист оценил вероятность роста цен на газ из-за ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Цена на газ может подняться до 1500 долларов за тысячу кубометров на фоне ситуации вокруг Ирана, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. "С газом вполне и 1000 долларов, и 1500 долларов за тысячу "кубов" может быть. Мы видели эти цены и в 2021, и в 2022, и в 2023 годах. Ничего фантастического нет. Чем дольше будет перекрыт Ормузский пролив, тем больше будет дефицит газа. Если на отдельных СПГ-заводах произойдут какие-нибудь аварии или морозы в Европе, это способно создать идеальный шторм на европейском газовом рынке, а за ним потянется и азиатский", - такое мнение экономист высказал в беседе с интернет-изданием NEWS.ru. По словам Юшкова, потепление станет сдерживающим фактором для повышения цен на газ, так как с приходом весны спрос на сырье уменьшается, так как потребность в сырье для отопления снижается, особенно в европейских странах. Цены на газ в Европе резко выросли на текущей неделе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, в частности и после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.

