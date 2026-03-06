https://1prime.ru/20260306/artisty-868069029.html
Российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы
Российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы - 06.03.2026, ПРАЙМ
Российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы
Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, в том числе для производства мерча, если они по состоянию на 1 марта не были... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T04:02+0300
2026-03-06T04:02+0300
2026-03-06T04:02+0300
бизнес
россия
общество
роспатент
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868069029.jpg?1772758971
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, в том числе для производства мерча, если они по состоянию на 1 марта не были зарегистрированы в Роспатенте, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.
"Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует", - рассказала Акиншина.
Эксперт добавила, что такой риск может возникать, например, при продаже мерча с именем артиста, продаже билетов или ведении сайта, где используется англоязычное сценическое имя как элемент бренда.
"Некоторые исполнители заранее регистрируют сценические имена как товарные знаки - они есть, например, у L'One, Feduk и MOT", - заключила Акиншина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , роспатент, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Роспатент, Роспотребнадзор
Российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы
Эксперт Акиншина: артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, в том числе для производства мерча, если они по состоянию на 1 марта не были зарегистрированы в Роспатенте, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.
"Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует", - рассказала Акиншина.
Эксперт добавила, что такой риск может возникать, например, при продаже мерча с именем артиста, продаже билетов или ведении сайта, где используется англоязычное сценическое имя как элемент бренда.
"Некоторые исполнители заранее регистрируют сценические имена как товарные знаки - они есть, например, у L'One, Feduk и MOT", - заключила Акиншина.