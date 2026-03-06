https://1prime.ru/20260306/artisty-868069029.html

Российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, в том числе для производства мерча, если они по состоянию на 1 марта не были зарегистрированы в Роспатенте, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. "Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует", - рассказала Акиншина. Эксперт добавила, что такой риск может возникать, например, при продаже мерча с именем артиста, продаже билетов или ведении сайта, где используется англоязычное сценическое имя как элемент бренда. "Некоторые исполнители заранее регистрируют сценические имена как товарные знаки - они есть, например, у L'One, Feduk и MOT", - заключила Акиншина.

