Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются

Биржи АТР в пятницу преимущественно торгуются в плюсе
© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно торгуются в плюсе, в то время как аналитики продолжают оценивать возможные варианты разрешения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимается на 0,25%, до 4 118,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 700,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,8%, до 25 776,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 1,02%, до 8 849,2 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,46%, до 55 533 пунктов, южнокорейский KOSPI - снижается на 0,77%, до 5 541,02 пункта.
Инвесторы продолжают наблюдать за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Накануне агентство Рейтер сообщило, что китайские власти ведут переговоры с иранскими о разрешении безопасного прохода судов, перевозящих нефть и катарский сжиженный природный газ, через Ормузский пролив.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Эта транспортная артерия оказалась по сути заблокированной. Так, по данным на четверг страховой структуры Lloyd's Market Association, с воскресенья 1 марта через Ормузский пролив прошло лишь порядка четырёх десятков судов, а приблизительно тысяча судов, около половины из которых - нефтяные и газовые танкеры, остается в Персидском заливе и прилегающих водах.
"Варианты вероятных исходов (конфликта на Ближнем Востоке - ред.) увеличились и включает в себя как возможность исключительно конструктивного решения, так и крайне разрушительного", - цитирует агентство главного экономиста по мировой экономике PGIM Fixed Income Далипа Сингха (Daleep Singh).
Акции китайской технологической компании JD.сom в Гонконге тем временем поднимаются в цене на 8,2% после выхода квартальной отчетности. Компания получила выручку в 352,3 миллиарда юаней (51 миллиард долларов), что на 1,5% больше значения годом ранее. Аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидали среднее значение показателя в 349,9 миллиарда юаней.