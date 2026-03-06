Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260306/atr--868072471.html
Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются
Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются - 06.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно торгуются в плюсе, в то время как аналитики продолжают оценивать | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T08:12+0300
2026-03-06T08:12+0300
экономика
рынок
торги
мировая экономика
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
shenzhen composite
hang seng index
nikkei 225
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно торгуются в плюсе, в то время как аналитики продолжают оценивать возможные варианты разрешения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимается на 0,25%, до 4 118,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 700,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,8%, до 25 776,88 пункта. Австралийский S&amp;P/ASX 200 опускается на 1,02%, до 8 849,2 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,46%, до 55 533 пунктов, южнокорейский KOSPI - снижается на 0,77%, до 5 541,02 пункта. Инвесторы продолжают наблюдать за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Накануне агентство Рейтер сообщило, что китайские власти ведут переговоры с иранскими о разрешении безопасного прохода судов, перевозящих нефть и катарский сжиженный природный газ, через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Эта транспортная артерия оказалась по сути заблокированной. Так, по данным на четверг страховой структуры Lloyd's Market Association, с воскресенья 1 марта через Ормузский пролив прошло лишь порядка четырёх десятков судов, а приблизительно тысяча судов, около половины из которых - нефтяные и газовые танкеры, остается в Персидском заливе и прилегающих водах. "Варианты вероятных исходов (конфликта на Ближнем Востоке - ред.) увеличились и включает в себя как возможность исключительно конструктивного решения, так и крайне разрушительного", - цитирует агентство главного экономиста по мировой экономике PGIM Fixed Income Далипа Сингха (Daleep Singh). Акции китайской технологической компании JD.сom в Гонконге тем временем поднимаются в цене на 8,2% после выхода квартальной отчетности. Компания получила выручку в 352,3 миллиарда юаней (51 миллиард долларов), что на 1,5% больше значения годом ранее. Аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидали среднее значение показателя в 349,9 миллиарда юаней.
https://1prime.ru/20260303/bezrabotitsa-867963674.html
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, персидский залив, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
08:12 06.03.2026
 
Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются

Биржи АТР в пятницу преимущественно торгуются в плюсе

© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Здание Шанхайской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно торгуются в плюсе, в то время как аналитики продолжают оценивать возможные варианты разрешения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимается на 0,25%, до 4 118,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 700,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,8%, до 25 776,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 1,02%, до 8 849,2 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,46%, до 55 533 пунктов, южнокорейский KOSPI - снижается на 0,77%, до 5 541,02 пункта.
Инвесторы продолжают наблюдать за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Накануне агентство Рейтер сообщило, что китайские власти ведут переговоры с иранскими о разрешении безопасного прохода судов, перевозящих нефть и катарский сжиженный природный газ, через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Эта транспортная артерия оказалась по сути заблокированной. Так, по данным на четверг страховой структуры Lloyd's Market Association, с воскресенья 1 марта через Ормузский пролив прошло лишь порядка четырёх десятков судов, а приблизительно тысяча судов, около половины из которых - нефтяные и газовые танкеры, остается в Персидском заливе и прилегающих водах.
"Варианты вероятных исходов (конфликта на Ближнем Востоке - ред.) увеличились и включает в себя как возможность исключительно конструктивного решения, так и крайне разрушительного", - цитирует агентство главного экономиста по мировой экономике PGIM Fixed Income Далипа Сингха (Daleep Singh).
Акции китайской технологической компании JD.сom в Гонконге тем временем поднимаются в цене на 8,2% после выхода квартальной отчетности. Компания получила выручку в 352,3 миллиарда юаней (51 миллиард долларов), что на 1,5% больше значения годом ранее. Аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидали среднее значение показателя в 349,9 миллиарда юаней.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Безработица в Японии в январе выросла до 2,7 процента
3 марта, 07:52
 
ЭкономикаРынокТоргиМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала