https://1prime.ru/20260306/atr--868072471.html

Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются

Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются - 06.03.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно поднимаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно торгуются в плюсе, в то время как аналитики продолжают оценивать | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T08:12+0300

2026-03-06T08:12+0300

2026-03-06T08:12+0300

экономика

рынок

торги

мировая экономика

ближний восток

ормузский пролив

персидский залив

shenzhen composite

hang seng index

nikkei 225

https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно торгуются в плюсе, в то время как аналитики продолжают оценивать возможные варианты разрешения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимается на 0,25%, до 4 118,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 700,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,8%, до 25 776,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 1,02%, до 8 849,2 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,46%, до 55 533 пунктов, южнокорейский KOSPI - снижается на 0,77%, до 5 541,02 пункта. Инвесторы продолжают наблюдать за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Накануне агентство Рейтер сообщило, что китайские власти ведут переговоры с иранскими о разрешении безопасного прохода судов, перевозящих нефть и катарский сжиженный природный газ, через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Эта транспортная артерия оказалась по сути заблокированной. Так, по данным на четверг страховой структуры Lloyd's Market Association, с воскресенья 1 марта через Ормузский пролив прошло лишь порядка четырёх десятков судов, а приблизительно тысяча судов, около половины из которых - нефтяные и газовые танкеры, остается в Персидском заливе и прилегающих водах. "Варианты вероятных исходов (конфликта на Ближнем Востоке - ред.) увеличились и включает в себя как возможность исключительно конструктивного решения, так и крайне разрушительного", - цитирует агентство главного экономиста по мировой экономике PGIM Fixed Income Далипа Сингха (Daleep Singh). Акции китайской технологической компании JD.сom в Гонконге тем временем поднимаются в цене на 8,2% после выхода квартальной отчетности. Компания получила выручку в 352,3 миллиарда юаней (51 миллиард долларов), что на 1,5% больше значения годом ранее. Аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидали среднее значение показателя в 349,9 миллиарда юаней.

https://1prime.ru/20260303/bezrabotitsa-867963674.html

ближний восток

ормузский пролив

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, персидский залив, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225