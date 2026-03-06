Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260306/atr--868078850.html
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли - 06.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно показали рост, сократился лишь австралийский S&P/ASX 200, но в целом... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T12:14+0300
2026-03-06T12:14+0300
экономика
рынок
индексы
торги
ближний восток
сша
иран
kospi
shenzhen composite
nikkei 225
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно показали рост, сократился лишь австралийский S&amp;P/ASX 200, но в целом за неделю рынки снизились на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 4 124,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 2 698,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,72%, до 25 757,29 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,02%, до 5 584,87 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 1%, до 8 851 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,62%, до 55 620,84 пункта. На текущей неделе индексы показывали сильную волатильность, наиболее заметно - южнокорейский KOSPI, который упал на 12,1% в среду и вырос на 9,6% в четверг. В целом за неделю азиатские рынки сократились: Shanghai Composite - на 0,9%, Shenzhen Composite - на 2,4%, Hang Seng и S&amp;P/ASX 200 - на 3,3% и 3,8% соответственно, Nikkei 225 - на 5,5%, KOSPI - на 10,6%. Для австралийского и японского индексов это также стало сильнейшим недельным снижением с начала апреля 2025 года, для KOSPI - с марта 2020 года. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что также затронуло энергетический сектор, включая как поставки, так и производство. Страны Азии являются крупными импортерами энергоносителей. Инвесторы обратили внимание и на корпоративные новости. Так, акции технологической JD.com в Гонконге подскочили в цене на 10% после публикации финансовой отчетности. Компания в четвертом квартале 2025 года увеличила выручку на 1,5% в годовом выражении, до 352,3 миллиарда юаней (51 миллиард долларов). Аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидали среднее значение показателя в 349,9 миллиарда юаней. Трейдеры оценили и макростатистику пятницы. Годовая инфляция в Южной Корее в феврале осталась на январском уровне в 2%, ожидалось ускорение до 2,1%. В месячном выражении потребительские цены замедлили рост до 0,3% с 0,4%, ожидалось сохранение темпов роста.
https://1prime.ru/20260302/neft-867943005.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, ближний восток, сша, иран, kospi, shenzhen composite, nikkei 225
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, KOSPI, Shenzhen Composite, Nikkei 225
12:14 06.03.2026
 
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли

Биржи АТР закрылись в плюсе на опасениях из-за ситуации на Ближнем Востоке

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно показали рост, сократился лишь австралийский S&P/ASX 200, но в целом за неделю рынки снизились на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 4 124,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 2 698,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,72%, до 25 757,29 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,02%, до 5 584,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, до 8 851 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,62%, до 55 620,84 пункта.
На текущей неделе индексы показывали сильную волатильность, наиболее заметно - южнокорейский KOSPI, который упал на 12,1% в среду и вырос на 9,6% в четверг.
В целом за неделю азиатские рынки сократились: Shanghai Composite - на 0,9%, Shenzhen Composite - на 2,4%, Hang Seng и S&P/ASX 200 - на 3,3% и 3,8% соответственно, Nikkei 225 - на 5,5%, KOSPI - на 10,6%. Для австралийского и японского индексов это также стало сильнейшим недельным снижением с начала апреля 2025 года, для KOSPI - с марта 2020 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что также затронуло энергетический сектор, включая как поставки, так и производство. Страны Азии являются крупными импортерами энергоносителей.
Инвесторы обратили внимание и на корпоративные новости. Так, акции технологической JD.com в Гонконге подскочили в цене на 10% после публикации финансовой отчетности. Компания в четвертом квартале 2025 года увеличила выручку на 1,5% в годовом выражении, до 352,3 миллиарда юаней (51 миллиард долларов). Аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидали среднее значение показателя в 349,9 миллиарда юаней.
Трейдеры оценили и макростатистику пятницы. Годовая инфляция в Южной Корее в феврале осталась на январском уровне в 2%, ожидалось ускорение до 2,1%. В месячном выражении потребительские цены замедлили рост до 0,3% с 0,4%, ожидалось сохранение темпов роста.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Цена фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в КНР удвоилась
2 марта, 16:41
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНKOSPIShenzhen CompositeNikkei 225
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала