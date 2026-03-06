https://1prime.ru/20260306/atr--868078850.html

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли

2026-03-06T12:14+0300

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно показали рост, сократился лишь австралийский S&P/ASX 200, но в целом за неделю рынки снизились на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,38% - до 4 124,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 2 698,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,72%, до 25 757,29 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,02%, до 5 584,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, до 8 851 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,62%, до 55 620,84 пункта. На текущей неделе индексы показывали сильную волатильность, наиболее заметно - южнокорейский KOSPI, который упал на 12,1% в среду и вырос на 9,6% в четверг. В целом за неделю азиатские рынки сократились: Shanghai Composite - на 0,9%, Shenzhen Composite - на 2,4%, Hang Seng и S&P/ASX 200 - на 3,3% и 3,8% соответственно, Nikkei 225 - на 5,5%, KOSPI - на 10,6%. Для австралийского и японского индексов это также стало сильнейшим недельным снижением с начала апреля 2025 года, для KOSPI - с марта 2020 года. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что также затронуло энергетический сектор, включая как поставки, так и производство. Страны Азии являются крупными импортерами энергоносителей. Инвесторы обратили внимание и на корпоративные новости. Так, акции технологической JD.com в Гонконге подскочили в цене на 10% после публикации финансовой отчетности. Компания в четвертом квартале 2025 года увеличила выручку на 1,5% в годовом выражении, до 352,3 миллиарда юаней (51 миллиард долларов). Аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидали среднее значение показателя в 349,9 миллиарда юаней. Трейдеры оценили и макростатистику пятницы. Годовая инфляция в Южной Корее в феврале осталась на январском уровне в 2%, ожидалось ускорение до 2,1%. В месячном выражении потребительские цены замедлили рост до 0,3% с 0,4%, ожидалось сохранение темпов роста.

