Денежная база России в узком определении выросла на 1,18 процента

06.03.2026

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 марта выросла до 19,631 триллиона рублей с 19,402 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 229,5 миллиарда рублей, или на 1,18%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

