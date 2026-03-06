https://1prime.ru/20260306/bank-868079227.html
ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты - 06.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране, сообщил регулятор. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T12:50+0300
2026-03-06T12:50+0300
2026-03-06T12:50+0300
экономика
финансы
банки
россия
сша
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране, сообщил регулятор. "Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты", - сообщил регулятор. "Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/20260305/bank-868049170.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, сша, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, США, Банк России
ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты в России