ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты - 06.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране, сообщил регулятор. | 06.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране, сообщил регулятор. "Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты", - сообщил регулятор. "Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - уточняется в сообщении.
финансы, банки, россия, сша, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, США, Банк России
12:50 06.03.2026
 
ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты в России

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране, сообщил регулятор.
"Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты", - сообщил регулятор.
"Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - уточняется в сообщении.
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯСШАБанк России
 
 
