ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

2026-03-06T12:50+0300

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране, сообщил регулятор. "Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты", - сообщил регулятор. "Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - уточняется в сообщении.

