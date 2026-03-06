https://1prime.ru/20260306/benzin--868086681.html

Биржевые цены на бензин в России выросли за неделю более чем на 3%

2026-03-06T16:50+0300

энергетика

бензин

россия

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России за неделю выросла на 3,2%, до 61 188 рублей за тонну, а Аи-95 - на 3,8%, до 65 040 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Среди сортов дизельного топлива сильнее всего подорожало межсезонное - на 9,4%, до 60 026 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо подорожало за неделю на 5,9%, до 62 846 рублей за тонну. А летний сорт - на 6%, до 59 367 рублей. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже активно росли в начале текущей недели. Обычно весной спрос на топливо начинает расти, достигая своего пика к концу лета - началу осени. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом спроса со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Как комментировали на этой неделе в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), запасов бензина и дизельного топлива в России достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос в стране. Ведомство следит за динамикой цен на топливо в стране. По данным ФАС, пока в 2026 году рост средних розничных цен на топливо не превышает уровень инфляции.

