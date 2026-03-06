https://1prime.ru/20260306/birzha--868084879.html

Московская биржа начнет торги мини-фьючерсами на платину и палладий

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Московская биржа начинает 10 марта торги расчетными мини-фьючерсами на платину и палладий, следует из сообщения торговой площадки. "На срочном рынке Московской биржи 10 марта 2026 года начнутся торги расчетными мини-фьючерсами на платину и палладий. Новые инструменты имеют уменьшенную в 10 раз стоимость контракта и размер гарантийного обеспечения по сравнению с уже обращающимися фьючерсами на платину и палладий. Новые инструменты будут доступны к торговле со сроками исполнения в июне, сентябре, декабре 2026 года и марте 2027. Ликвидность в новом контракте будет поддерживаться маркетмейкерами", - сообщает биржа. Мини-фьючерсы повысят доступность сегмента драгоценных металлов для широкого круга трейдеров и предоставят дополнительные торговые возможности, в том числе по хеджированию риска изменения цен на спот-рынке. Расчетный характер фьючерсов не предполагает физической поставки базового актива, расчеты по итогам торгов производятся в российских рублях, поясняет биржа. "С прошлого года мы наблюдаем резкий рост спроса на фьючерсы на драгоценные металлы, которые и сегодня сохраняют лидерство по объему торговой активности. Более 91 тысячи клиентов в феврале заключали сделки с производными инструментами на драгоценные металлы, это почти в два раза больше, чем в феврале 2025 года. Более четверти новых клиентов срочного рынка в феврале торговали фьючерсами на драгметаллы", - говорит управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

