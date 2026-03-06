Аналитик раскрыл, удержит ли биткоин уровень 70 тысяч долларов

https://1prime.ru/20260306/bitkoin-868085188.html

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. После двухдневного ралли с прорывом 70000 и локальным максимумом 74050 цена биткоина откатилась и сейчас тестирует психологический рубеж снизу. Что дальше, рассказал агентству "Прайм" управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников."Импульс 4 марта был мощным — ликвидация коротких позиций на $478 млн создала классический шорт сквиз, который механически вынес цену через сопротивление 72271 и сломал трендовую линию от вершины 97924. Технически это "бычий" сигнал", - отметил он.Но рынок не живёт в вакууме технического анализа. Главная проблема сегодня — это макроэкономический сдвиг в ожиданиях по ФРС. Именно поэтому фьючерсы на американские индексы снижаются и давят на биткоин. Слабые статданные откроют дискуссию о смягчении политики обратно, сильные — закроют её надолго.Геополитический фактор добавляет нелинейности. Закрытие Ормузского пролива, нефть у максимумов, угрозы инфраструктуре технологических гигантов — всё это формирует стагфляционный нарратив, который исторически плохо работает для крипты как для рискового актива, но потенциально хорошо — для биткоина как для цифрового золота.Устоит ли 70000? Уровень держится, но не выглядит крепким. Зона 69500–70200 — скопление стоп-лоссов и stop-sell ордеров, и её пробой вниз запустит каскадные ликвидации лонгов, открытых на прорыве 4 марта. Следующие технические цели снижения —68700 и 67300, прогнозирует Барышников.Базовый сценарий для биткоину на ближайшие два торговых дня: волатильный боковик в диапазоне 69500–72500 с разрешением в сторону, которую укажет NFP (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за месяц). "Без позитивного внешнего триггера пробой 70000 вниз — это реализация сценария с вероятностью выше 60%", - заключил он.

