Трейдеры продают золото, застрявшее в Дубае, со скидкой, пишут СМИ

Трейдеры продают золото, застрявшее в Дубае, со скидкой, пишут СМИ

2026-03-06T21:14+0300

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Трейдеры начали продавать со скидкой золото в Дубае на фоне проблем с вывозом драгоценного металла в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона. "Золото предлагается с большой скидкой в Дубае, поскольку война на Ближнем Востоке приостановила авиасообщение и затруднила вывоз слитков из ключевого центра торговли", - пишет агентство. Как указывают собеседники Блумберга, многие покупатели отказались от новых заказов, не желая платить за чрезвычайно высокие расходы на доставку и страхование без гарантий быстрой доставки. В результате, вместо того чтобы платить за хранение золота, трейдеры предлагают скидки до 30 долларов за унцию по сравнению с мировым эталоном в Лондоне. Отмечается, что многие грузы с золотом застряли в пятницу, при этом часть слитков была загружена на рейсы, вылетевшие из Дубая в середине этой недели. Обычно золото перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Даже несмотря на строгие ограничения полетов из ОАЭ, трейдеры и логистические компании не хотят перевозить дорогостоящий груз по суше в аэропорты Саудовской Аравии и Омана из-за сложностей пересечения сухопутных границ. ОАЭ - в частности Дубай - являются важным центром по переработке и экспорту драгоценных металлов для покупателей по всей Азии, а также каналом поставок из Швейцарии, Великобритании и ряда африканских стран.

