Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трейдеры продают золото, застрявшее в Дубае, со скидкой, пишут СМИ - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/blumberg-868094503.html
Трейдеры продают золото, застрявшее в Дубае, со скидкой, пишут СМИ
Трейдеры продают золото, застрявшее в Дубае, со скидкой, пишут СМИ - 06.03.2026, ПРАЙМ
Трейдеры продают золото, застрявшее в Дубае, со скидкой, пишут СМИ
Трейдеры начали продавать со скидкой золото в Дубае на фоне проблем с вывозом драгоценного металла в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщило... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T21:14+0300
2026-03-06T21:14+0300
мировая экономика
дубай
ближний восток
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Трейдеры начали продавать со скидкой золото в Дубае на фоне проблем с вывозом драгоценного металла в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона. "Золото предлагается с большой скидкой в Дубае, поскольку война на Ближнем Востоке приостановила авиасообщение и затруднила вывоз слитков из ключевого центра торговли", - пишет агентство. Как указывают собеседники Блумберга, многие покупатели отказались от новых заказов, не желая платить за чрезвычайно высокие расходы на доставку и страхование без гарантий быстрой доставки. В результате, вместо того чтобы платить за хранение золота, трейдеры предлагают скидки до 30 долларов за унцию по сравнению с мировым эталоном в Лондоне. Отмечается, что многие грузы с золотом застряли в пятницу, при этом часть слитков была загружена на рейсы, вылетевшие из Дубая в середине этой недели. Обычно золото перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Даже несмотря на строгие ограничения полетов из ОАЭ, трейдеры и логистические компании не хотят перевозить дорогостоящий груз по суше в аэропорты Саудовской Аравии и Омана из-за сложностей пересечения сухопутных границ. ОАЭ - в частности Дубай - являются важным центром по переработке и экспорту драгоценных металлов для покупателей по всей Азии, а также каналом поставок из Швейцарии, Великобритании и ряда африканских стран.
https://1prime.ru/20260306/zoloto-868090493.html
дубай
ближний восток
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, дубай, ближний восток, сша
Мировая экономика, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США
21:14 06.03.2026
 
Трейдеры продают золото, застрявшее в Дубае, со скидкой, пишут СМИ

Bloomberg: трейдеры продают застрявшее в Дубае золото со скидкой

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Трейдеры начали продавать со скидкой золото в Дубае на фоне проблем с вывозом драгоценного металла в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона.
"Золото предлагается с большой скидкой в Дубае, поскольку война на Ближнем Востоке приостановила авиасообщение и затруднила вывоз слитков из ключевого центра торговли", - пишет агентство.
Как указывают собеседники Блумберга, многие покупатели отказались от новых заказов, не желая платить за чрезвычайно высокие расходы на доставку и страхование без гарантий быстрой доставки. В результате, вместо того чтобы платить за хранение золота, трейдеры предлагают скидки до 30 долларов за унцию по сравнению с мировым эталоном в Лондоне.
Отмечается, что многие грузы с золотом застряли в пятницу, при этом часть слитков была загружена на рейсы, вылетевшие из Дубая в середине этой недели. Обычно золото перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Даже несмотря на строгие ограничения полетов из ОАЭ, трейдеры и логистические компании не хотят перевозить дорогостоящий груз по суше в аэропорты Саудовской Аравии и Омана из-за сложностей пересечения сухопутных границ.
ОАЭ - в частности Дубай - являются важным центром по переработке и экспорту драгоценных металлов для покупателей по всей Азии, а также каналом поставок из Швейцарии, Великобритании и ряда африканских стран.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Золото дорожает после публикации статистики по США
18:15
 
Мировая экономикаДубайБЛИЖНИЙ ВОСТОКСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала