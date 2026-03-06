https://1prime.ru/20260306/braziliya--868083438.html

Бразилия сократила импорт российских удобрений

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале сократила импорт российских удобрений до минимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, по итогам февраля бразильские импортеры ввезли удобрений из России на 152,4 миллиона долларов против 258,7 миллиона в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, сумма закупок сократилась в 1,7 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт опустился до минимальной суммы с апреля 2021 года, когда она составляла 133,3 миллиона долларов. Больше всего Бразилия закупила из России смешанных и азотных удобрений - на 63,9 миллиона и 45 миллионов долларов соответственно.

