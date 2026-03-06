Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия сократила импорт российских удобрений - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260306/braziliya--868083438.html
Бразилия сократила импорт российских удобрений
Бразилия сократила импорт российских удобрений - 06.03.2026, ПРАЙМ
Бразилия сократила импорт российских удобрений
Бразилия в феврале сократила импорт российских удобрений до минимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T15:26+0300
2026-03-06T15:26+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_0:191:4095:2494_1920x0_80_0_0_3cc29bfdad7f845e05d5fc194caa8b3d.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале сократила импорт российских удобрений до минимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, по итогам февраля бразильские импортеры ввезли удобрений из России на 152,4 миллиона долларов против 258,7 миллиона в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, сумма закупок сократилась в 1,7 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт опустился до минимальной суммы с апреля 2021 года, когда она составляла 133,3 миллиона долларов. Больше всего Бразилия закупила из России смешанных и азотных удобрений - на 63,9 миллиона и 45 миллионов долларов соответственно.
https://1prime.ru/20260218/braziliya-867625284.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_468:0:4095:2720_1920x0_80_0_0_eda85413b32a869cafc02c66f842a3af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бразилия
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ
15:26 06.03.2026
 
Бразилия сократила импорт российских удобрений

Бразилия сократила закупки удобрений из России до минимума за 5 лет

© CC BY 2.0 / abdallahhФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Флаг Бразилии . Архивное фото
© CC BY 2.0 / abdallahh
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале сократила импорт российских удобрений до минимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, по итогам февраля бразильские импортеры ввезли удобрений из России на 152,4 миллиона долларов против 258,7 миллиона в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, сумма закупок сократилась в 1,7 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, импорт опустился до минимальной суммы с апреля 2021 года, когда она составляла 133,3 миллиона долларов.
Больше всего Бразилия закупила из России смешанных и азотных удобрений - на 63,9 миллиона и 45 миллионов долларов соответственно.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
18 февраля, 21:45
 
ЭкономикаМировая экономикаБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала