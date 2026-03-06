https://1prime.ru/20260306/braziliya--868083438.html
Бразилия сократила импорт российских удобрений
Бразилия сократила импорт российских удобрений - 06.03.2026, ПРАЙМ
Бразилия сократила импорт российских удобрений
Бразилия в феврале сократила импорт российских удобрений до минимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T15:26+0300
2026-03-06T15:26+0300
2026-03-06T15:26+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_0:191:4095:2494_1920x0_80_0_0_3cc29bfdad7f845e05d5fc194caa8b3d.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале сократила импорт российских удобрений до минимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, по итогам февраля бразильские импортеры ввезли удобрений из России на 152,4 миллиона долларов против 258,7 миллиона в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, сумма закупок сократилась в 1,7 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт опустился до минимальной суммы с апреля 2021 года, когда она составляла 133,3 миллиона долларов. Больше всего Бразилия закупила из России смешанных и азотных удобрений - на 63,9 миллиона и 45 миллионов долларов соответственно.
https://1prime.ru/20260218/braziliya-867625284.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_468:0:4095:2720_1920x0_80_0_0_eda85413b32a869cafc02c66f842a3af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бразилия
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ
Бразилия сократила импорт российских удобрений
Бразилия сократила закупки удобрений из России до минимума за 5 лет
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале сократила импорт российских удобрений до минимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, по итогам февраля бразильские импортеры ввезли удобрений из России на 152,4 миллиона долларов против 258,7 миллиона в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, сумма закупок сократилась в 1,7 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, импорт опустился до минимальной суммы с апреля 2021 года, когда она составляла 133,3 миллиона долларов.
Больше всего Бразилия
закупила из России смешанных и азотных удобрений - на 63,9 миллиона и 45 миллионов долларов соответственно.
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией