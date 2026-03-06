Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Будапеште пройдет протест против отказа Киева возобновлять транзит нефти - 06.03.2026
В Будапеште пройдет протест против отказа Киева возобновлять транзит нефти
В Будапеште пройдет протест против отказа Киева возобновлять транзит нефти - 06.03.2026, ПРАЙМ
В Будапеште пройдет протест против отказа Киева возобновлять транзит нефти
Протест против шантажа Киева, который отказывается возобновлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", состоится перед посольством Украины в... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T00:28+0300
2026-03-06T00:28+0300
БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Протест против шантажа Киева, который отказывается возобновлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", состоится перед посольством Украины в Будапеште в пятницу, с речью выступит министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "(Владимир) Зеленский перекрыл нефтепровод, по которому наша страна получает дешевую нефть. Он использует все средства, чтобы шантажировать нас и заставить поддержать войну. Он ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии в критический момент. Он хочет посеять хаос, чтобы помочь проукраинской партии прийти к власти", - говорится в заявлении организаторов, Движения национального объединения. Организаторы акции протеста назвали недопустимым вмешательство в венгерские парламентские выборы со стороны Киева. "После всего этого он напал на венгров, заявив, что мы недостаточно благодарны Украине и ему. Чем больше, тем лучше! Наглость Зеленского не знает границ. Он шантажирует нас, а затем ожидает, что мы будем ему благодарны. Давайте протестовать против украинского шантажа! Давайте дадим понять: хватит!" - призвали в объединении. Перед украинским посольством выступит Сийярто, который ранее раскритиковал МИД Украины за протест венгерскому временному поверенному из-за освобождения президентом РФ Владимиром Путиным двух закарпатских венгров, насильно мобилизованных в ВСУ и сдавшихся в плен российским военным. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
00:28 06.03.2026
 
В Будапеште пройдет протест против отказа Киева возобновлять транзит нефти

Сийярто выступит с речью перед посольством Украины в Будапеште

БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Протест против шантажа Киева, который отказывается возобновлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", состоится перед посольством Украины в Будапеште в пятницу, с речью выступит министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"(Владимир) Зеленский перекрыл нефтепровод, по которому наша страна получает дешевую нефть. Он использует все средства, чтобы шантажировать нас и заставить поддержать войну. Он ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии в критический момент. Он хочет посеять хаос, чтобы помочь проукраинской партии прийти к власти", - говорится в заявлении организаторов, Движения национального объединения.
Организаторы акции протеста назвали недопустимым вмешательство в венгерские парламентские выборы со стороны Киева.
"После всего этого он напал на венгров, заявив, что мы недостаточно благодарны Украине и ему. Чем больше, тем лучше! Наглость Зеленского не знает границ. Он шантажирует нас, а затем ожидает, что мы будем ему благодарны. Давайте протестовать против украинского шантажа! Давайте дадим понять: хватит!" - призвали в объединении.
Перед украинским посольством выступит Сийярто, который ранее раскритиковал МИД Украины за протест венгерскому временному поверенному из-за освобождения президентом РФ Владимиром Путиным двух закарпатских венгров, насильно мобилизованных в ВСУ и сдавшихся в плен российским военным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
 
