2026-03-06T06:19+0300
2026-03-06T07:01+0300
бизнес
россия
роспатент
louis vuitton
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В качестве заявителя указана швейцарская компания "Шанель САРЛ". Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак "Chanel 2.55", а также изображение фирменного логотипа Chanel. Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, теперь под товарным знаком "Chanel 2.55" в России смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы. На официальном сайте модного дома под этим брендом представлена линия женских сумочек. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России.
2026
бизнес, россия, роспатент, louis vuitton
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Louis Vuitton
06:19 06.03.2026 (обновлено: 07:01 06.03.2026)
 
Chanel зарегистрировал два товарных знака в России

