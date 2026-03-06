https://1prime.ru/20260306/chanel-868071150.html

Chanel зарегистрировал два товарных знака в России

Chanel зарегистрировал два товарных знака в России - 06.03.2026, ПРАЙМ

Chanel зарегистрировал два товарных знака в России

Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T06:19+0300

2026-03-06T06:19+0300

2026-03-06T07:01+0300

бизнес

россия

роспатент

louis vuitton

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868071150.jpg?1772769697

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В качестве заявителя указана швейцарская компания "Шанель САРЛ". Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак "Chanel 2.55", а также изображение фирменного логотипа Chanel. Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, теперь под товарным знаком "Chanel 2.55" в России смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы. На официальном сайте модного дома под этим брендом представлена линия женских сумочек. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент, louis vuitton