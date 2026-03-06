https://1prime.ru/20260306/chanel-868071150.html
Chanel зарегистрировал два товарных знака в России
Chanel зарегистрировал два товарных знака в России - 06.03.2026, ПРАЙМ
Chanel зарегистрировал два товарных знака в России
Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T06:19+0300
2026-03-06T06:19+0300
2026-03-06T07:01+0300
бизнес
россия
роспатент
louis vuitton
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868071150.jpg?1772769697
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В качестве заявителя указана швейцарская компания "Шанель САРЛ". Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак "Chanel 2.55", а также изображение фирменного логотипа Chanel. Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, теперь под товарным знаком "Chanel 2.55" в России смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы. На официальном сайте модного дома под этим брендом представлена линия женских сумочек. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспатент, louis vuitton
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Louis Vuitton
Chanel зарегистрировал два товарных знака в России
РИА Новости: Роспатент зарегистрировал два товарных знака Chanel в России
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В качестве заявителя указана швейцарская компания "Шанель САРЛ".
Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак "Chanel 2.55", а также изображение фирменного логотипа Chanel.
Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, теперь под товарным знаком "Chanel 2.55" в России смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы. На официальном сайте модного дома под этим брендом представлена линия женских сумочек.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России.