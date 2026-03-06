Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителя Чукотки оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260306/chukotka-868069926.html
Жителя Чукотки оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии
Жителя Чукотки оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии - 06.03.2026, ПРАЙМ
Жителя Чукотки оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии
Суд на Чукотке оштрафовал на 2,8 миллиона рублей и конфисковал три квартиры у жителя поселка Провидения за незаконную продажу алкоголя без лицензии, сообщает... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T04:45+0300
2026-03-06T04:45+0300
бизнес
экономика
общество
чукотка
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868069926.jpg?1772761518
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – ПРАЙМ. Суд на Чукотке оштрафовал на 2,8 миллиона рублей и конфисковал три квартиры у жителя поселка Провидения за незаконную продажу алкоголя без лицензии, сообщает региональная прокуратура. Суд установил, что в июле и сентябре 2024 года мужчина купил в одном из магазинов поселка городского типа Провидения более 2 тысяч бутылок спиртного на более чем 640 тысяч рублей для дальнейшей перепродажи. "Суд с учетом позиции государственного обвинения и личности виновного назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей. Кроме того, по ходатайству прокурора в доход государства конфисковано три квартиры, в которых подсудимый хранил продукцию", - сообщает ведомство. Уточняется, что фигуранта признали виновным в двух преступлениях по части 1 статьи 171.3 УК РФ "Закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере".
чукотка
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , чукотка, рф
Бизнес, Экономика, Общество , Чукотка, РФ
04:45 06.03.2026
 
Жителя Чукотки оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии

Жителя Чукотки оштрафовали на 2,8 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – ПРАЙМ. Суд на Чукотке оштрафовал на 2,8 миллиона рублей и конфисковал три квартиры у жителя поселка Провидения за незаконную продажу алкоголя без лицензии, сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что в июле и сентябре 2024 года мужчина купил в одном из магазинов поселка городского типа Провидения более 2 тысяч бутылок спиртного на более чем 640 тысяч рублей для дальнейшей перепродажи.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения и личности виновного назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей. Кроме того, по ходатайству прокурора в доход государства конфисковано три квартиры, в которых подсудимый хранил продукцию", - сообщает ведомство.
Уточняется, что фигуранта признали виновным в двух преступлениях по части 1 статьи 171.3 УК РФ "Закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере".
 
ЭкономикаБизнесОбществоЧукоткаРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала