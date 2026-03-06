https://1prime.ru/20260306/chukotka-868069926.html
Жителя Чукотки оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии
2026-03-06T04:45+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – ПРАЙМ. Суд на Чукотке оштрафовал на 2,8 миллиона рублей и конфисковал три квартиры у жителя поселка Провидения за незаконную продажу алкоголя без лицензии, сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что в июле и сентябре 2024 года мужчина купил в одном из магазинов поселка городского типа Провидения более 2 тысяч бутылок спиртного на более чем 640 тысяч рублей для дальнейшей перепродажи.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения и личности виновного назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей. Кроме того, по ходатайству прокурора в доход государства конфисковано три квартиры, в которых подсудимый хранил продукцию", - сообщает ведомство.
Уточняется, что фигуранта признали виновным в двух преступлениях по части 1 статьи 171.3 УК РФ "Закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере".
