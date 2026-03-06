https://1prime.ru/20260306/dagestan-868096578.html

Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана

2026-03-06T22:59+0300

россия

промышленность

дагестан

владимир путин

дмитрий песков

МАХАЧКАЛА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства в регионе. Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле. "Рассказал президенту об успехах наших аграриев, которые каждый год бьют рекорды. В прошлом году собрали почти 295 тысяч тонн плодов - Дагестан показал самый высокий индекс роста производства среди регионов СКФО. Нам удалось возродить и усилить одну из ключевых отраслей сельского хозяйства - виноградарство", - написал Меликов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 2025 году Дагестан достиг наивысшего с 1980-х годов показателя урожая винограда - собрано 302 тысячи тонн.

дагестан

