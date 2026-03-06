Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/dagestan-868096578.html
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана - 06.03.2026, ПРАЙМ
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства в регионе. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T22:59+0300
2026-03-06T22:59+0300
россия
промышленность
дагестан
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/75/842127566_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_2b5ce85a519758f65ea4ed2e1d3235de.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства в регионе. Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле. "Рассказал президенту об успехах наших аграриев, которые каждый год бьют рекорды. В прошлом году собрали почти 295 тысяч тонн плодов - Дагестан показал самый высокий индекс роста производства среди регионов СКФО. Нам удалось возродить и усилить одну из ключевых отраслей сельского хозяйства - виноградарство", - написал Меликов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 2025 году Дагестан достиг наивысшего с 1980-х годов показателя урожая винограда - собрано 302 тысячи тонн.
https://1prime.ru/20260306/rosstat-868092410.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/75/842127566_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_eabaaff23291502b4bad7c62a2d4589e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, дагестан, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Промышленность, Дагестан, Владимир Путин, Дмитрий Песков
22:59 06.03.2026
 
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана

Меликов рассказал Путину об успехах дагестанских аграриев

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства в регионе.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле.
"Рассказал президенту об успехах наших аграриев, которые каждый год бьют рекорды. В прошлом году собрали почти 295 тысяч тонн плодов - Дагестан показал самый высокий индекс роста производства среди регионов СКФО. Нам удалось возродить и усилить одну из ключевых отраслей сельского хозяйства - виноградарство", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 2025 году Дагестан достиг наивысшего с 1980-х годов показателя урожая винограда - собрано 302 тысячи тонн.
Уборка урожая зерновых - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов
Вчера, 19:55
 
РОССИЯПромышленностьДагестанВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала