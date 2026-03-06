Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о запасах нефти и газа - 06.03.2026
Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о запасах нефти и газа
2026-03-06T23:16+0300
германия
европа
кирилл дмитриев
фридрих мерц
алексей миллер
газпром
газ
МОСКВА, 6 марта — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задал канцлеру Германии Фридриху Мерцу вопрос о запасах нефти и газа.Ранее Мерц заявил, что Германия нуждается в новых источниках энергоресурсов."У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?" — написал он в социальной сети X.Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля запасы газа в немецких хранилищах снизились до 20,71%.Европейский Союз в плане REPowerEU, выпущенном весной 2022 года, установил цель отказаться от российского трубопроводного газа к 2027-2028 годам.14 февраля этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер охарактеризовал текущую ситуацию с истощением газовых хранилищ в Европе, особенно в Германии, как критически напряженную.
германия, европа, кирилл дмитриев, фридрих мерц, алексей миллер, газпром, газ
ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, Алексей Миллер, Газпром, Газ
Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о запасах нефти и газа

МОСКВА, 6 марта — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задал канцлеру Германии Фридриху Мерцу вопрос о запасах нефти и газа.

Ранее Мерц заявил, что Германия нуждается в новых источниках энергоресурсов.
"У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?" — написал он в социальной сети X.

Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля запасы газа в немецких хранилищах снизились до 20,71%.

Европейский Союз в плане REPowerEU, выпущенном весной 2022 года, установил цель отказаться от российского трубопроводного газа к 2027-2028 годам.

14 февраля этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер охарактеризовал текущую ситуацию с истощением газовых хранилищ в Европе, особенно в Германии, как критически напряженную.
