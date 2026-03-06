Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о запасах нефти и газа
Дмитриев поинтересовался у Мерца о запасах нефти и газа, которые спасут Берлин
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 6 марта — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задал канцлеру Германии Фридриху Мерцу вопрос о запасах нефти и газа.
Ранее Мерц заявил, что Германия нуждается в новых источниках энергоресурсов.
"У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?" — написал он в социальной сети X.
Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля запасы газа в немецких хранилищах снизились до 20,71%.
Европейский Союз в плане REPowerEU, выпущенном весной 2022 года, установил цель отказаться от российского трубопроводного газа к 2027-2028 годам.
14 февраля этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер охарактеризовал текущую ситуацию с истощением газовых хранилищ в Европе, особенно в Германии, как критически напряженную.
