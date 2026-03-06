Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам - 06.03.2026, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1553 доллара с 1,1608 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 157,99 иены с уровня прошлого закрытия в 157,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,36% - до 99,4 пункта. Инвесторы оценивают данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в феврале - до 4,4% с 4,3% месяцем ранее. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 92 тысячи при прогнозе роста на 59 тысяч. В то же время объем розничных продаж в США в январе сократился на 0,2% по отношению к декабрю. Аналитики прогнозировали уменьшение на 0,3% в месячном выражении. Неделю американская валюта готовится завершить в заметном плюсе: по отношению к евро с понедельника она подорожала на 2,3%, к иене - на 1,2%. Индекс доллара с понедельника вырос на 1,8%.
рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
17:38 06.03.2026
 
Доллар дорожает к мировым валютам

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1553 доллара с 1,1608 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 157,99 иены с уровня прошлого закрытия в 157,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,36% - до 99,4 пункта.
Инвесторы оценивают данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в феврале - до 4,4% с 4,3% месяцем ранее. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 92 тысячи при прогнозе роста на 59 тысяч.
В то же время объем розничных продаж в США в январе сократился на 0,2% по отношению к декабрю. Аналитики прогнозировали уменьшение на 0,3% в месячном выражении.
Неделю американская валюта готовится завершить в заметном плюсе: по отношению к евро с понедельника она подорожала на 2,3%, к иене - на 1,2%. Индекс доллара с понедельника вырос на 1,8%.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Внебиржевой курс доллара превысил 79 рублей
