Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам - 06.03.2026, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам

06.03.2026

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1553 доллара с 1,1608 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 157,99 иены с уровня прошлого закрытия в 157,54 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,36% - до 99,4 пункта. Инвесторы оценивают данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в феврале - до 4,4% с 4,3% месяцем ранее. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 92 тысячи при прогнозе роста на 59 тысяч. В то же время объем розничных продаж в США в январе сократился на 0,2% по отношению к декабрю. Аналитики прогнозировали уменьшение на 0,3% в месячном выражении. Неделю американская валюта готовится завершить в заметном плюсе: по отношению к евро с понедельника она подорожала на 2,3%, к иене - на 1,2%. Индекс доллара с понедельника вырос на 1,8%.

сша

2026

