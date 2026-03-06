https://1prime.ru/20260306/dollary-868042378.html

Дело не в Иране. Экономист объяснил, кто и зачем скупает доллары

Дело не в Иране. Экономист объяснил, кто и зачем скупает доллары - 06.03.2026, ПРАЙМ

Дело не в Иране. Экономист объяснил, кто и зачем скупает доллары

За последние дни доллар вырос к основной корзине валют — индекс DXY вернулся на уровни января 2026 года. В условиях глобальной неопределенности инвесторы... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T02:02+0300

2026-03-06T02:02+0300

2026-03-06T02:02+0300

мировая экономика

сша

иран

доллар сша

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. За последние дни доллар вырос к основной корзине валют — индекс DXY вернулся на уровни января 2026 года. В условиях глобальной неопределенности инвесторы действительно предпочитают доллар в качестве защитной гавани, рассказал агентству "Прайм" инвест-стратег, основатель медиа Bitkogan Евгений Коган.По его словам, деньги никогда “не бегут” просто в валюту в вакууме – они размещаются в долговых инструментах. "Однако в США сейчас этого эффекта уже не наблюдается. Если в начале иранской войны доходности снижались, то теперь тенденция изменилась. Рост доходности десятилетних гособлигаций США приблизился к 4,1% годовых. У рынка может складываться ощущение, что всплеск цен на нефть носит проинфляционный характер и ФРС будет медлить со снижением ставки", — поясняет финансист.Логика движения капитала, по мнению Когана, сейчас не очевидна. Теоретически приток капитала должен оседать в банковской системе, но пока этого не видно. Драгметаллы “также не в фаворе”: обычно укрепление доллара давит на товарные рынки, к тому же для покупки золота инвестору не требуется конвертация в доллары.“На фондовом рынке США наблюдается высокая волатильность — уже несколько дней видим эмоциональные качели, в которых на фьючерсах рынок падает, а затем в основную сессию пытается отыграть падение. Капитал пока не находит четкого применения и остается в ожидании более определенных сигналов”, - объясняет эксперт.Рост цен на энергоносители носит проинфляционный характер — нефть и газ встраиваются в себестоимость большинства товаров через транспорт, логистику и коммунальные услуги. “При затяжном конфликте это неминуемо приведет к удорожанию конечной продукции для потребителей”, - предупреждает Коган.Однако текущий кризис относится к шокам предложения, а не спроса. Монетарная политика здесь малоэффективна: центробанки могут влиять только на спрос, но не в состоянии компенсировать дефицит товаров и энергоносителей. В этих условиях ФРС вынуждена ориентироваться не столько на текущую инфляцию, сколько на инфляционные ожидания — любой сигнал о закреплении цен на высоком уровне может отодвинуть сроки смягчения политики, заключил финансист.

https://1prime.ru/20260305/dollar-868038637.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, доллар сша, рынок