Дело не в Иране. Экономист объяснил, кто и зачем скупает доллары
Дело не в Иране. Экономист объяснил, кто и зачем скупает доллары - 06.03.2026, ПРАЙМ
Дело не в Иране. Экономист объяснил, кто и зачем скупает доллары
За последние дни доллар вырос к основной корзине валют — индекс DXY вернулся на уровни января 2026 года. В условиях глобальной неопределенности инвесторы... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T02:02+0300
2026-03-06T02:02+0300
мировая экономика
сша
иран
доллар сша
рынок
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. За последние дни доллар вырос к основной корзине валют — индекс DXY вернулся на уровни января 2026 года. В условиях глобальной неопределенности инвесторы действительно предпочитают доллар в качестве защитной гавани, рассказал агентству "Прайм" инвест-стратег, основатель медиа Bitkogan Евгений Коган.По его словам, деньги никогда “не бегут” просто в валюту в вакууме – они размещаются в долговых инструментах. "Однако в США сейчас этого эффекта уже не наблюдается. Если в начале иранской войны доходности снижались, то теперь тенденция изменилась. Рост доходности десятилетних гособлигаций США приблизился к 4,1% годовых. У рынка может складываться ощущение, что всплеск цен на нефть носит проинфляционный характер и ФРС будет медлить со снижением ставки", — поясняет финансист.Логика движения капитала, по мнению Когана, сейчас не очевидна. Теоретически приток капитала должен оседать в банковской системе, но пока этого не видно. Драгметаллы “также не в фаворе”: обычно укрепление доллара давит на товарные рынки, к тому же для покупки золота инвестору не требуется конвертация в доллары.“На фондовом рынке США наблюдается высокая волатильность — уже несколько дней видим эмоциональные качели, в которых на фьючерсах рынок падает, а затем в основную сессию пытается отыграть падение. Капитал пока не находит четкого применения и остается в ожидании более определенных сигналов”, - объясняет эксперт.Рост цен на энергоносители носит проинфляционный характер — нефть и газ встраиваются в себестоимость большинства товаров через транспорт, логистику и коммунальные услуги. “При затяжном конфликте это неминуемо приведет к удорожанию конечной продукции для потребителей”, - предупреждает Коган.Однако текущий кризис относится к шокам предложения, а не спроса. Монетарная политика здесь малоэффективна: центробанки могут влиять только на спрос, но не в состоянии компенсировать дефицит товаров и энергоносителей. В этих условиях ФРС вынуждена ориентироваться не столько на текущую инфляцию, сколько на инфляционные ожидания — любой сигнал о закреплении цен на высоком уровне может отодвинуть сроки смягчения политики, заключил финансист.
02:02 06.03.2026
 
Дело не в Иране. Экономист объяснил, кто и зачем скупает доллары

Инвестстратег Коган: спрос на доллары возвращается на фоне нестабильности в мире

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Доллары США
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. За последние дни доллар вырос к основной корзине валют — индекс DXY вернулся на уровни января 2026 года. В условиях глобальной неопределенности инвесторы действительно предпочитают доллар в качестве защитной гавани, рассказал агентству "Прайм" инвест-стратег, основатель медиа Bitkogan Евгений Коган.
По его словам, деньги никогда “не бегут” просто в валюту в вакууме – они размещаются в долговых инструментах. "Однако в США сейчас этого эффекта уже не наблюдается. Если в начале иранской войны доходности снижались, то теперь тенденция изменилась. Рост доходности десятилетних гособлигаций США приблизился к 4,1% годовых. У рынка может складываться ощущение, что всплеск цен на нефть носит проинфляционный характер и ФРС будет медлить со снижением ставки", — поясняет финансист.
Логика движения капитала, по мнению Когана, сейчас не очевидна. Теоретически приток капитала должен оседать в банковской системе, но пока этого не видно. Драгметаллы “также не в фаворе”: обычно укрепление доллара давит на товарные рынки, к тому же для покупки золота инвестору не требуется конвертация в доллары.
“На фондовом рынке США наблюдается высокая волатильность — уже несколько дней видим эмоциональные качели, в которых на фьючерсах рынок падает, а затем в основную сессию пытается отыграть падение. Капитал пока не находит четкого применения и остается в ожидании более определенных сигналов”, - объясняет эксперт.
Рост цен на энергоносители носит проинфляционный характер — нефть и газ встраиваются в себестоимость большинства товаров через транспорт, логистику и коммунальные услуги. “При затяжном конфликте это неминуемо приведет к удорожанию конечной продукции для потребителей”, - предупреждает Коган.
Однако текущий кризис относится к шокам предложения, а не спроса. Монетарная политика здесь малоэффективна: центробанки могут влиять только на спрос, но не в состоянии компенсировать дефицит товаров и энергоносителей. В этих условиях ФРС вынуждена ориентироваться не столько на текущую инфляцию, сколько на инфляционные ожидания — любой сигнал о закреплении цен на высоком уровне может отодвинуть сроки смягчения политики, заключил финансист.
 
