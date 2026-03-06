Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это неизбежно". В США внезапно высказались о Донбассе - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/donbass-868085643.html
"Это неизбежно". В США внезапно высказались о Донбассе
"Это неизбежно". В США внезапно высказались о Донбассе - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Это неизбежно". В США внезапно высказались о Донбассе
Потеря оставшихся территорий Донбасса стала неизбежной для Украины, пишет The American Conservative. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T16:35+0300
2026-03-06T16:35+0300
мировая экономика
общество
украина
донбасс
дмитрий песков
the american conservative
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865561329_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_47ba67a487568b0537e6524467f6a285.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Потеря оставшихся территорий Донбасса стала неизбежной для Украины, пишет The American Conservative."Самый практичный способ передачи Донбасса под контроль России — дипломатией, в противном случае Украина может потерять его военным путем. Этот исход неизбежен, но есть выбор. Донбасс будет утрачен, но лучше при возможности лишиться его без лишних потерь", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, Украине необходимо как можно быстрее закончить конфликт с Россией из-за высоких потерь среди своих военнослужащих, которые она не может восполнить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января напомнил, что украинские Вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны.
https://1prime.ru/20260306/ukraina-868085489.html
украина
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865561329_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_2e5c90c68a9be8e3a380e0c470c57a57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, донбасс, дмитрий песков, the american conservative
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ДОНБАСС, Дмитрий Песков, The American Conservative
16:35 06.03.2026
 
"Это неизбежно". В США внезапно высказались о Донбассе

TAC: потеря Донбасса стала неизбежной для Украины

© РИА Новости . Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости . Валерий Мельников
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Потеря оставшихся территорий Донбасса стала неизбежной для Украины, пишет The American Conservative.
"Самый практичный способ передачи Донбасса под контроль России — дипломатией, в противном случае Украина может потерять его военным путем. Этот исход неизбежен, но есть выбор. Донбасс будет утрачен, но лучше при возможности лишиться его без лишних потерь", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, Украине необходимо как можно быстрее закончить конфликт с Россией из-за высоких потерь среди своих военнослужащих, которые она не может восполнить.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января напомнил, что украинские Вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
16:34
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАДОНБАССДмитрий ПесковThe American Conservative
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала