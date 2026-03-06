Почему серебро падает вдвое сильнее золота и что это значит для инвесторов

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. В начале марта 2026 года золото, по сути, вернулось на те максимумы, которые оно ранее показало в январе. Почти вся глубокая февральская коррекция была выкуплена. В серебре была схожая динамика цен за последний месяц, однако в начале марта оно остается еще достаточно далеко от ценовых максимумов года. К началу марта золото показывает подъем цен с начала этого года на +21%, серебро на +19%, а платина на +5%.Среднесрочно мы видим, что движения цен на эти драгметаллы (подъемы и снижения) происходят синфазно, но с разной амплитудой. При этом надо иметь в виду, что вложения в физическое серебро не приносят дивидендов и не генерируют процентного дохода, поэтому инвестор получает прибыль только за счет изменения цены металла. Если цены прекратили рост или все считают их перегретыми, то наступает коррекция. Эту фазу рынка мы могли видеть в феврале, когда после январского роста стоимость большинства драгметаллов слишком далеко отклонилась вверх от своих среднесрочных трендовых линий.Чтобы понять перспективы этих металлов в 2026 году, важно учесть их особенности и нынешние рыночные драйверы.Золото традиционно выступает как защитный инструмент и хранитель стоимости для многих портфельных инвестиций, поскольку оно не зависит от экономической ситуации в отдельных странах, а используется частными инвесторами и центральными банками, как нейтральный резерв. Основные факторы поддержки золота в 2026 году включают рекордные закупки центральными банками для диверсификации резервов, рост геополитических рисков и ожидания снижения процентных ставок. Золото особенно чувствительно к снижению ставок, поскольку чем ниже доходность облигаций, тем привлекательнее становится золото, не приносящее проценты, но сохраняющее стоимость. Кроме того, ослабление курса доллара также поддерживает стоимость золота. В этой связи волатильность цен на золото обычно более умеренная, благодаря масштабам и ликвидности рынка, а основной риск сейчас связан с фиксацией прибыли после перегретого рынка в 2025 году.Серебро сочетает свойства инвестиционного металла и важного промышленного сырья, востребованного в таких сферах, как солнечная энергетика, электроника и автопром. На динамику серебра влияют как общие макроэкономические факторы, так и тенденции реального сектора: промышленный спрос, ограниченное предложение, а также общий настрой рынков в отношении процентных ставок. Серебро может расти при смягчении ДКП (снижение ставок), если это стимулирует экономическую активность, но оно же сильнее реагирует на экономические спады и рецессии. Рынок серебра заметно меньше золотого, поэтому здесь выше волатильность: резкие скачки как вверх, так и вниз. Например, если дневной рост цен на золото составляет 1%, то цена на серебро в тот же день может показывать подъем на 2-4%. В конце февраля белый драгметалл сильнее рос в цене на теме решения администрации США применить 10% глобальные пошлины для всей внешней торговле, при том, что рынки закладывались на повышение до 15% после недавнего решения Верховного суда, отменившего тарифы, введенные Дональдом Трампом в прошлом году.Аналогично происходит и в обратную сторону при снижении цен: во время памятной коррекции в самом конце января серебро за день рухнуло на 26%, хотя золото в тот день просело лишь на 9%. То есть серебро может дать более высокий потенциальный доход, но это сопряжено с рисками повышенной волатильности цен и существенных просадок. Вложения в такой актив не подходят для консервативных инвесторов, а больше для тех, кто хочет рискнуть.Какие перспективы в драгметаллах на 2026 год?Центробанки мира продолжают покупать золото стратегически, чтобы снизить валютные и санкционные риски, начав особенно активные покупки после 2022 года. Это формирует дополнительный устойчивый спрос, который поддерживает цену золота. Серебро, в отличие от золота, не имеет такой фундаментальной поддержки. Однако серебро становится одним из ключевых металлов для "зелёной" экономики и технологий искусственного интеллекта. Его дефицит на фоне растущего спроса делает цены чувствительными к мировой экономике. Поэтому потенциал дальнейшего восстановления цен на золото и серебро на ближайший год сохраняется. Тема снижения ставок ФРС тоже поддерживает спрос на драгметаллы – ожидается, что в этом году американский банковский регулятор снизит свою ставку дважды.В начале марта золото остановило свое восстановление после февральской просадки, находясь всего в 3,5% от ценовых максимумов года. Серебро в силу своих особенностей не смогло приблизится к пикам этого года. Ситуация очень быстро меняется и в марте котировки драгметаллов рискуют опять уйти вниз. В этой связи, для инвесторов могут быть интересны для покупки уровни по золоту ниже $4850/унц, а по серебру – $71,40/унц.Если для вас важна стабильность и защита — золото остаётся оптимальным выбором, поскольку золото компенсирует обесценение валют и смягчает влияние геополитических потрясений. Если вы стремитесь к максимальному росту и готовы к высоким рискам — серебро может предложить гораздо большую доходность, но также и значительные просадки. Поэтому вложения в серебро оправданы на небольшую часть портфеля для инвесторов, чувствительных к потерям.Автор - Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам"
