Ошибки в сфере энергетики будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев - 06.03.2026
https://1prime.ru/20260306/ek-868097921.html
Ошибки в сфере энергетики будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев
Ошибки в сфере энергетики будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев - 06.03.2026, ПРАЙМ
Ошибки в сфере энергетики будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T23:37+0300
2026-03-06T23:37+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ошибки в сфере энергетики будут преследовать главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Урсула никогда не признает ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои провалы в энергетической сфере. Эти провалы и это отрицание будут преследовать ее в мире, где цена на нефть превышает 100 долларов", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал публикацию о том, что фон дер Ляйен на экстренном заседании еврокомиссаров в пятницу "попыталась заручиться поддержкой своей энергетической стратегии", предусматривающей замену импортных нефти и газа на собственную экологически чистую энергию. Ранее в пятницу мировые цены на нефть поднимались на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
Ошибки в сфере энергетики будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ошибки в сфере энергетики будут преследовать главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"Урсула никогда не признает ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои провалы в энергетической сфере. Эти провалы и это отрицание будут преследовать ее в мире, где цена на нефть превышает 100 долларов", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию о том, что фон дер Ляйен на экстренном заседании еврокомиссаров в пятницу "попыталась заручиться поддержкой своей энергетической стратегии", предусматривающей замену импортных нефти и газа на собственную экологически чистую энергию.
Ранее в пятницу мировые цены на нефть поднимались на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране
