Эксперт рассказал, как снизить риски крупных ИИ-сбоев

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Несколько крупных ИИ-сбоев уже произошло за последний год в международных информационных системах, и для того, чтобы снизить такие риски, нейросети стоит запускать локально на компьютерах пользователей или в закрытом контуре на инфраструктуре компании, сообщил РИА Новости директор по продуктам MWS AI Максим Волошин. "За последний год произошло несколько крупных сбоев в международных информационных системах, в том числе Claude от Anthropic, что создаёт риски для компаний в чувствительных сферах - промышленности и финансах, где важна бесперебойная работа. Чтобы снизить такие риски, ИИ стоит запускать внутри периметра компании: это помогает обеспечить стабильность 24/7", - сказал он. По словам эксперта, появление ИИ-агентов повышает требования к безопасности и технологической устойчивости систем. Также он добавляет, что вырос уровень российских прикладных продуктов: ИИ-ассистентов для массовых профессий и платформ для создания и управления ИИ-агентами. Такие решения готовы соответствовать требованиям крупных корпораций: они изначально спроектированы для корпоративного применения и соответствуют высоким требованиям к надёжности и технологической устойчивости. Эксперт отмечает, что задача разработчиков состоит в обеспечении автономной работы ИИ: система должна выполнять как можно больше действий без вмешательства человека, сама проверять качество результата и передавать итог человеку для финального решения.

