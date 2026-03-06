https://1prime.ru/20260306/ekspert-868070789.html

Эксперт оценил рост мирового производства алюминия в 2026 году

Эксперт оценил рост мирового производства алюминия в 2026 году

2026-03-06T05:48+0300

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировое производство алюминия вырастет в 2026 году на 1-2% и может достичь примерно 74,5-75,3 миллиона тонн, следует комментария эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова РИА Новости. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. "Быстрое завершение конфликта не приведет к снижению глобального производства. В связи с этим основной прогноз - прирост производства на 1-2%. В 2025 году выпуск достиг 73,78 миллиона тонн, в 2024 году выпуск составлял 73 миллиона тонн", - сказал Смирнов, отвечая на вопрос, как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке скажется на глобальном выпуске алюминия в 2026 году. Таким образом, производство может вырасти до 74,5-75,3 миллиона тонн в текущем году в сравнении с показателем прошлого года. При этом, по словам Смирнова, спрос на металл может достичь 78 миллионов тонн. Согласно данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), страны Персидского залива по итогам прошлого года произвели первичного алюминия в объеме 6,16 миллиона тонн, что составляет примерно 8,35% от мирового выпуска в 73,78 миллиона тонн.

2026

