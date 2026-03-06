https://1prime.ru/20260306/emirates-868091281.html
Emirates рассчитывает в ближайшие дни восстановить полеты
ДОХА, 6 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates, осуществляющая рейсы из Дубая, рассчитывает в ближайшие дни полностью восстановить полеты по своим маршрутам, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании. "Emirates рассчитывает полностью восстановить свою маршрутную сеть в ближайшие дни при условии доступности воздушного пространства и выполнении всех операционных требований", - отметил перевозчик.
