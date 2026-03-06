Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Emirates рассчитывает в ближайшие дни восстановить полеты - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/emirates-868091281.html
Emirates рассчитывает в ближайшие дни восстановить полеты
Emirates рассчитывает в ближайшие дни восстановить полеты - 06.03.2026, ПРАЙМ
Emirates рассчитывает в ближайшие дни восстановить полеты
Авиакомпания Emirates, осуществляющая рейсы из Дубая, рассчитывает в ближайшие дни полностью восстановить полеты по своим маршрутам, говорится в поступившем РИА | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T18:55+0300
2026-03-06T18:55+0300
бизнес
россия
дубай
emirates
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864677037_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_ad281510bfa5d9a090a8ee0726da7be4.jpg
ДОХА, 6 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates, осуществляющая рейсы из Дубая, рассчитывает в ближайшие дни полностью восстановить полеты по своим маршрутам, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании. "Emirates рассчитывает полностью восстановить свою маршрутную сеть в ближайшие дни при условии доступности воздушного пространства и выполнении всех операционных требований", - отметил перевозчик.
https://1prime.ru/20260302/emirates--867945290.html
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864677037_102:0:1699:1198_1920x0_80_0_0_923af5c9c969ff229ec6edf2f08038f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дубай, emirates
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, Emirates
18:55 06.03.2026
 
Emirates рассчитывает в ближайшие дни восстановить полеты

Emirates рассчитывает в ближайшие дни полностью восстановить полеты

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 6 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates, осуществляющая рейсы из Дубая, рассчитывает в ближайшие дни полностью восстановить полеты по своим маршрутам, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании.
"Emirates рассчитывает полностью восстановить свою маршрутную сеть в ближайшие дни при условии доступности воздушного пространства и выполнении всех операционных требований", - отметил перевозчик.
Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Клиентов Emirates уведомили о перебронировании билетов на вылет в Москву
2 марта, 17:45
 
БизнесРОССИЯДубайEmirates
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала