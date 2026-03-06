Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Etihad возобновит полеты из Абу-Даби в Москву и Петербург с 6 марта - 06.03.2026, ПРАЙМ
Etihad возобновит полеты из Абу-Даби в Москву и Петербург с 6 марта
2026-03-06T10:25+0300
2026-03-06T10:25+0300
бизнес
абу-даби
москва
санкт-петербург
аэропорт шереметьево
ДУБАЙ, 6 мар - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Etihad будет выполнять рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта в рамках ограниченного расписания полетов, следует из заявления авиакомпании в соцсети Х. "Авиакомпания Etihad возобновит ограниченное количество коммерческих рейсов с 6 марта 2026 года, выполняя полеты между Абу-Даби и рядом ключевых пунктов назначения", - говорится в заявлении. Москва (аэропорт "Шереметьево") и Санкт-Петербург попали в опубликованный список из 68 направлений, в которые Etihad собирается совершать рейсы в период с 6 по 19 марта, следует из заявления.
абу-даби
москва
санкт-петербург
бизнес, абу-даби, москва, санкт-петербург, аэропорт шереметьево
Бизнес, Абу-Даби, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Шереметьево
10:25 06.03.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
ДУБАЙ, 6 мар - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Etihad будет выполнять рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта в рамках ограниченного расписания полетов, следует из заявления авиакомпании в соцсети Х.
"Авиакомпания Etihad возобновит ограниченное количество коммерческих рейсов с 6 марта 2026 года, выполняя полеты между Абу-Даби и рядом ключевых пунктов назначения", - говорится в заявлении.
Москва (аэропорт "Шереметьево") и Санкт-Петербург попали в опубликованный список из 68 направлений, в которые Etihad собирается совершать рейсы в период с 6 по 19 марта, следует из заявления.
БизнесАбу-ДабиМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГаэропорт Шереметьево
 
 
