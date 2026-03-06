https://1prime.ru/20260306/etihad--868075372.html
Etihad возобновит полеты из Абу-Даби в Москву и Петербург с 6 марта
ДУБАЙ, 6 мар - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Etihad будет выполнять рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта в рамках ограниченного расписания полетов, следует из заявления авиакомпании в соцсети Х. "Авиакомпания Etihad возобновит ограниченное количество коммерческих рейсов с 6 марта 2026 года, выполняя полеты между Абу-Даби и рядом ключевых пунктов назначения", - говорится в заявлении. Москва (аэропорт "Шереметьево") и Санкт-Петербург попали в опубликованный список из 68 направлений, в которые Etihad собирается совершать рейсы в период с 6 по 19 марта, следует из заявления.
