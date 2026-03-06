https://1prime.ru/20260306/evropa-868094786.html
Биржевые цены на газ в Европе выросли на четыре процента
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4% в пятницу - до 634 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 597,9 доллара (-1,8%). Ценовой минимум составил 577,7 доллара (-5,1%), ценовой максимум - 643,8 доллара (+5,8%). Последние фьючерсы торговались по 633,6 доллара (+4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 608,7 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
