ФАС обвинила Telegram в нарушении рекламного законодательства

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила РИА Новости, что размещение рекламы в Telegram, а также в соцсетях и на площадках, работа которых ограничена Роскомнадзором, содержит признаки нарушения рекламного законодательства. "В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram и Facebook, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp, ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - пояснили в ведомстве. Там отметили, что в настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования. Так, для приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства служба рекомендует участникам рынка провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен. После 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской, террористической, или интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен. За это может быть назначен штраф. Соответствующие поправки к закону "О рекламе" вступили в силу.

