https://1prime.ru/20260306/finlyandiya-868088770.html
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России - 06.03.2026, ПРАЙМ
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России
Финское руководство допускает, что Москва может выразить недовольство предложением отменить запрет на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии, заявил | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T17:40+0300
2026-03-06T17:40+0300
2026-03-06T17:40+0300
россия
финляндия
дмитрий песков
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Финское руководство допускает, что Москва может выразить недовольство предложением отменить запрет на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. "Мы к этому абсолютно спокойно готовы", – приводит его слова телерадиовещатель Yle.Он утверждает, что внесение изменений в законодательство уменьшит вероятность того, что Финляндия окажется в центре якобы военной активности со стороны Москвы. Накануне Хяккянен сообщил, что правительство планирует разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны в случае, если это необходимо для защиты Финляндии; в остальных ситуациях запрет останется в силе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что размещение ядерного оружия в Финляндии будет представлять угрозу для России и Москва отреагирует соответствующими мерами.
https://1prime.ru/20260305/estoniya-867982099.html
https://1prime.ru/20260301/iran-867921025.html
финляндия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, дмитрий песков, москва
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Дмитрий Песков, МОСКВА
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России
Хяккянен: Финляндия готова к реакции Москвы на снятие запрета на размещение ЯО
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Финское руководство допускает, что Москва может выразить недовольство предложением отменить запрет на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.
"Мы к этому абсолютно спокойно готовы", – приводит его слова телерадиовещатель Yle.
"Прибалтийский вой": разрыв с Россией вызвал полный коллапс
Он утверждает, что внесение изменений в законодательство уменьшит вероятность того, что Финляндия
окажется в центре якобы военной активности со стороны Москвы
.
Накануне Хяккянен сообщил, что правительство планирует разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны в случае, если это необходимо для защиты Финляндии; в остальных ситуациях запрет останется в силе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
отметил, что размещение ядерного оружия в Финляндии будет представлять угрозу для России и Москва отреагирует соответствующими мерами.
"На грани краха". В Финляндии внезапно высказались об операции США в Иране