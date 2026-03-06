https://1prime.ru/20260306/finlyandiya-868088770.html

Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России

Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России - 06.03.2026, ПРАЙМ

Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России

Финское руководство допускает, что Москва может выразить недовольство предложением отменить запрет на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии, заявил | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T17:40+0300

2026-03-06T17:40+0300

2026-03-06T17:40+0300

россия

финляндия

дмитрий песков

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Финское руководство допускает, что Москва может выразить недовольство предложением отменить запрет на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. "Мы к этому абсолютно спокойно готовы", – приводит его слова телерадиовещатель Yle.Он утверждает, что внесение изменений в законодательство уменьшит вероятность того, что Финляндия окажется в центре якобы военной активности со стороны Москвы. Накануне Хяккянен сообщил, что правительство планирует разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны в случае, если это необходимо для защиты Финляндии; в остальных ситуациях запрет останется в силе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что размещение ядерного оружия в Финляндии будет представлять угрозу для России и Москва отреагирует соответствующими мерами.

https://1prime.ru/20260305/estoniya-867982099.html

https://1prime.ru/20260301/iran-867921025.html

финляндия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финляндия, дмитрий песков, москва