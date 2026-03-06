Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России - 06.03.2026
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России - 06.03.2026, ПРАЙМ
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России
Финское руководство допускает, что Москва может выразить недовольство предложением отменить запрет на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии, заявил | 06.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Финское руководство допускает, что Москва может выразить недовольство предложением отменить запрет на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. "Мы к этому абсолютно спокойно готовы", – приводит его слова телерадиовещатель Yle.Он утверждает, что внесение изменений в законодательство уменьшит вероятность того, что Финляндия окажется в центре якобы военной активности со стороны Москвы. Накануне Хяккянен сообщил, что правительство планирует разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны в случае, если это необходимо для защиты Финляндии; в остальных ситуациях запрет останется в силе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что размещение ядерного оружия в Финляндии будет представлять угрозу для России и Москва отреагирует соответствующими мерами.
17:40 06.03.2026
 
Минобороны Финляндии сделало дерзкое заявление о России

Хяккянен: Финляндия готова к реакции Москвы на снятие запрета на размещение ЯО

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Финское руководство допускает, что Москва может выразить недовольство предложением отменить запрет на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.
"Мы к этому абсолютно спокойно готовы", – приводит его слова телерадиовещатель Yle.
Он утверждает, что внесение изменений в законодательство уменьшит вероятность того, что Финляндия окажется в центре якобы военной активности со стороны Москвы.
Накануне Хяккянен сообщил, что правительство планирует разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны в случае, если это необходимо для защиты Финляндии; в остальных ситуациях запрет останется в силе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что размещение ядерного оружия в Финляндии будет представлять угрозу для России и Москва отреагирует соответствующими мерами.
