Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев - 06.03.2026, ПРАЙМ
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев
ДОНЕЦК, 6 мар – ПРАЙМ. Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Самые, так скажем, жаркие точки на харьковской земле – это сегодня Волчанск и Купянск. Многие люди там более трех лет провели в подвалах", - сказал Ганчев. Он напомнил, что на сегодняшний день под контролем российской администрации уже находятся десятки населенные пунктов в Харьковской области, где оказывается помощь населению. Двадцать первого ноября 2025 года Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий был освобожден город Купянск. Первого декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклад об освобождении Волчанска.
ДОНЕЦК, 6 мар – ПРАЙМ. Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Самые, так скажем, жаркие точки на харьковской земле – это сегодня Волчанск и Купянск. Многие люди там более трех лет провели в подвалах", - сказал Ганчев.
Он напомнил, что на сегодняшний день под контролем российской администрации уже находятся десятки населенные пунктов в Харьковской области, где оказывается помощь населению.
Двадцать первого ноября 2025 года Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий был освобожден город Купянск. Первого декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклад об освобождении Волчанска.
 
