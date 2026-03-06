https://1prime.ru/20260306/ganchev-868069501.html
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев - 06.03.2026, ПРАЙМ
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев
Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T04:30+0300
2026-03-06T04:30+0300
2026-03-06T04:30+0300
общество
экономика
россия
харьковская область
рф
владимир путин
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868069501.jpg?1772760605
ДОНЕЦК, 6 мар – ПРАЙМ. Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Самые, так скажем, жаркие точки на харьковской земле – это сегодня Волчанск и Купянск. Многие люди там более трех лет провели в подвалах", - сказал Ганчев.
Он напомнил, что на сегодняшний день под контролем российской администрации уже находятся десятки населенные пунктов в Харьковской области, где оказывается помощь населению.
Двадцать первого ноября 2025 года Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий был освобожден город Купянск. Первого декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклад об освобождении Волчанска.
харьковская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, харьковская область, рф, владимир путин, всу, минобороны рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, Харьковская область, РФ, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев
Ганчев: многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах
ДОНЕЦК, 6 мар – ПРАЙМ. Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Самые, так скажем, жаркие точки на харьковской земле – это сегодня Волчанск и Купянск. Многие люди там более трех лет провели в подвалах", - сказал Ганчев.
Он напомнил, что на сегодняшний день под контролем российской администрации уже находятся десятки населенные пунктов в Харьковской области, где оказывается помощь населению.
Двадцать первого ноября 2025 года Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий был освобожден город Купянск. Первого декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклад об освобождении Волчанска.