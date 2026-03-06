https://1prime.ru/20260306/ganchev-868069501.html

Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев

2026-03-06T04:30+0300

ДОНЕЦК, 6 мар – ПРАЙМ. Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Самые, так скажем, жаркие точки на харьковской земле – это сегодня Волчанск и Купянск. Многие люди там более трех лет провели в подвалах", - сказал Ганчев. Он напомнил, что на сегодняшний день под контролем российской администрации уже находятся десятки населенные пунктов в Харьковской области, где оказывается помощь населению. Двадцать первого ноября 2025 года Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий был освобожден город Купянск. Первого декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклад об освобождении Волчанска.

2026

