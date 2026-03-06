Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отбор газа из хранилищ ЕС в начале марта вошел в тройку самых низких - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/gaz-868091433.html
Отбор газа из хранилищ ЕС в начале марта вошел в тройку самых низких
Отбор газа из хранилищ ЕС в начале марта вошел в тройку самых низких - 06.03.2026, ПРАЙМ
Отбор газа из хранилищ ЕС в начале марта вошел в тройку самых низких
Темпы отбора газа из подземных хранилищ в странах Евросоюза (ЕС) в начале марта вошли в тройку самых низких за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T19:05+0300
2026-03-06T19:06+0300
газ
европа
германия
латвия
алексей миллер
ес
газпром
gie
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Темпы отбора газа из подземных хранилищ в странах Евросоюза (ЕС) в начале марта вошли в тройку самых низких за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Согласно данным GIE, с 1 по 4 марта нетто-отбор газа странами ЕС достиг всего около 100 миллионов кубометров. Меньше в эти дни было только в 2019 году (всего 2 миллиона кубометров) и в 2024 году (90 миллионов кубометров). При этом максимальным для этих дней показатель был в 2018 году (примерно 540 миллионов кубометров). Сейчас в европейских ПХГ около 30 миллиардов кубометров газа. Это на 14,5 миллиарда кубометров меньше, чем в среднем на это время в 2021–2025 годы. Запасов газа в хранилищах Европы всего 29,6% (на 14,7 процентного пункта меньше, чем в предыдущие пять лет). Ниже в этот день – за 16 лет наблюдений – было только в 2017, 2018 и 2022 годах. При этом в девяти странах уровень запасов газа ниже среднеевропейских. Речь идет о Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Словакии, Хорватии, Дании, Швеции, Латвии. Так, например, в крупнейшей экономике Европы – Германии – сейчас всего 20,8%, а в единственном ПХГ в Прибалтике – Инчукалнском подземном хранилище в Латвии – только 19,9%. Осложняет ситуацию на газовом рынке Европы рост цен на это топливо на бирже. В понедельник котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 45% и впервые с 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов. К пятнице они снизились примерно до 600 долларов. Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля. Аналитики "Газпрома" подчеркивали, что текущая ситуация с подземными хранилищами в Европе существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в феврале отмечал, что завершение зимнего сезона в ЕС будет сложным. Тогда он охарактеризовал ситуацию на европейском рынке как критически напряженную. Обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно, подчеркивал Миллер. При этом в Еврокомиссии в феврале говорили РИА Новости, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа.
https://1prime.ru/20260306/rossiya-868085763.html
европа
германия
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, германия, латвия, алексей миллер, ес, газпром, gie
Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ЛАТВИЯ, Алексей Миллер, ЕС, Газпром, GIE
19:05 06.03.2026 (обновлено: 19:06 06.03.2026)
 
Отбор газа из хранилищ ЕС в начале марта вошел в тройку самых низких

Отбор газа из хранилищ ЕС в начале марта вошел в тройку самых низких в истории

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Темпы отбора газа из подземных хранилищ в странах Евросоюза (ЕС) в начале марта вошли в тройку самых низких за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE, с 1 по 4 марта нетто-отбор газа странами ЕС достиг всего около 100 миллионов кубометров. Меньше в эти дни было только в 2019 году (всего 2 миллиона кубометров) и в 2024 году (90 миллионов кубометров). При этом максимальным для этих дней показатель был в 2018 году (примерно 540 миллионов кубометров).
Сейчас в европейских ПХГ около 30 миллиардов кубометров газа. Это на 14,5 миллиарда кубометров меньше, чем в среднем на это время в 2021–2025 годы.
Запасов газа в хранилищах Европы всего 29,6% (на 14,7 процентного пункта меньше, чем в предыдущие пять лет). Ниже в этот день – за 16 лет наблюдений – было только в 2017, 2018 и 2022 годах. При этом в девяти странах уровень запасов газа ниже среднеевропейских.
Речь идет о Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Словакии, Хорватии, Дании, Швеции, Латвии. Так, например, в крупнейшей экономике Европы – Германии – сейчас всего 20,8%, а в единственном ПХГ в Прибалтике – Инчукалнском подземном хранилище в Латвии – только 19,9%.
Осложняет ситуацию на газовом рынке Европы рост цен на это топливо на бирже. В понедельник котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 45% и впервые с 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов. К пятнице они снизились примерно до 600 долларов.
Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля.
Аналитики "Газпрома" подчеркивали, что текущая ситуация с подземными хранилищами в Европе существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в феврале отмечал, что завершение зимнего сезона в ЕС будет сложным.
Тогда он охарактеризовал ситуацию на европейском рынке как критически напряженную. Обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно, подчеркивал Миллер. При этом в Еврокомиссии в феврале говорили РИА Новости, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
На Западе выступили с новым планом в отношении России из-за Ирана
16:36
 
ГазЕВРОПАГЕРМАНИЯЛАТВИЯАлексей МиллерЕСГазпромGIE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала