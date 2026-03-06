Отбор газа из хранилищ ЕС в начале марта вошел в тройку самых низких
Отбор газа из хранилищ ЕС в начале марта вошел в тройку самых низких в истории
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Темпы отбора газа из подземных хранилищ в странах Евросоюза (ЕС) в начале марта вошли в тройку самых низких за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE, с 1 по 4 марта нетто-отбор газа странами ЕС достиг всего около 100 миллионов кубометров. Меньше в эти дни было только в 2019 году (всего 2 миллиона кубометров) и в 2024 году (90 миллионов кубометров). При этом максимальным для этих дней показатель был в 2018 году (примерно 540 миллионов кубометров).
Сейчас в европейских ПХГ около 30 миллиардов кубометров газа. Это на 14,5 миллиарда кубометров меньше, чем в среднем на это время в 2021–2025 годы.
Запасов газа в хранилищах Европы всего 29,6% (на 14,7 процентного пункта меньше, чем в предыдущие пять лет). Ниже в этот день – за 16 лет наблюдений – было только в 2017, 2018 и 2022 годах. При этом в девяти странах уровень запасов газа ниже среднеевропейских.
Речь идет о Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Словакии, Хорватии, Дании, Швеции, Латвии. Так, например, в крупнейшей экономике Европы – Германии – сейчас всего 20,8%, а в единственном ПХГ в Прибалтике – Инчукалнском подземном хранилище в Латвии – только 19,9%.
Осложняет ситуацию на газовом рынке Европы рост цен на это топливо на бирже. В понедельник котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 45% и впервые с 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов. К пятнице они снизились примерно до 600 долларов.
Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля.
Аналитики "Газпрома" подчеркивали, что текущая ситуация с подземными хранилищами в Европе существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в феврале отмечал, что завершение зимнего сезона в ЕС будет сложным.
Тогда он охарактеризовал ситуацию на европейском рынке как критически напряженную. Обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно, подчеркивал Миллер. При этом в Еврокомиссии в феврале говорили РИА Новости, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа.