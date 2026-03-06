Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о планах обеспечить газом мировые рынки - 06.03.2026
Новак рассказал о планах обеспечить газом мировые рынки
Новак рассказал о планах обеспечить газом мировые рынки - 06.03.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о планах обеспечить газом мировые рынки
Россия планирует обеспечивать газом рынки тех стран, которые заинтересованы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения, заявил журналистам вице-премьер... | 06.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия планирует обеспечивать газом рынки тех стран, которые заинтересованы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы планируем обеспечивать мировые энергетические рынки в первую очередь тех стран, которые заинтересованы в российском газе и которые планируют выстраивать долгосрочные конструктивные отношения", - сказал он.
газ, россия, рф, александр новак
Газ, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
20:04 06.03.2026
 
Новак рассказал о планах обеспечить газом мировые рынки

Новак: РФ планирует обеспечивать газом страны, заинтересованные в долгосрочных отношениях

© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия планирует обеспечивать газом рынки тех стран, которые заинтересованы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы планируем обеспечивать мировые энергетические рынки в первую очередь тех стран, которые заинтересованы в российском газе и которые планируют выстраивать долгосрочные конструктивные отношения", - сказал он.
Чаты
Заголовок открываемого материала