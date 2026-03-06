https://1prime.ru/20260306/gaz-868092691.html
Новак рассказал о планах обеспечить газом мировые рынки
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия планирует обеспечивать газом рынки тех стран, которые заинтересованы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы планируем обеспечивать мировые энергетические рынки в первую очередь тех стран, которые заинтересованы в российском газе и которые планируют выстраивать долгосрочные конструктивные отношения", - сказал он.
Новак: РФ планирует обеспечивать газом страны, заинтересованные в долгосрочных отношениях
