"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 005Р-05R с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 марта.
