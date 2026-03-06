Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций - 06.03.2026
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций
"Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 06.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 005Р-05R с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 марта.
2026
Новости
19:15 06.03.2026
 
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций

"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций до 50 миллиардов рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 005Р-05R с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался не менее 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 марта.
"Газпром" в феврале поставил потребителям рекордный объем газа
2 марта, 14:44
