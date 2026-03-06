https://1prime.ru/20260306/gazprom-868091862.html

"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций

"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций - 06.03.2026, ПРАЙМ

"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций

"Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T19:15+0300

2026-03-06T19:15+0300

2026-03-06T19:15+0300

рынок

россия

газпром

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b6a5ff1d744e43d050dad0534371eb26.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 005Р-05R с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 марта.

https://1prime.ru/20260302/gaz-867938953.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, газпром, банк россия