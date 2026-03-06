В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям утильсбор

https://1prime.ru/20260306/gosduma-868067777.html

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили возвращать многодетным родителям ранее уплаченный на автомобили утильсбор. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Правом на возврат ранее уплаченного утилизационного сбора или его части в порядке, определяемом правительством РФ обладают граждане, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет или в возрасте до 23 лет при условии их обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения", - говорится в тексте законопроекта. В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный отметил, что машина не должна быть роскошью, особенно для семей с большим количеством детей. "Представьте себе семью с тремя и более детьми. Их нужно возить в школу, в детсад, в кружки и секции, учреждения здравоохранения, нужно закупать большой объем продуктов, которые в руках особо не притащить. То есть, машина таким семьям жизненно необходима", - констатировал политик.

