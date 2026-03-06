Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку шлагбаума во дворе - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260306/gosduma-868068755.html
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку шлагбаума во дворе
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку шлагбаума во дворе - 06.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку шлагбаума во дворе
Штраф до 300 тысяч рублей грозит за незаконную установку шлагбаума во дворе, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T03:32+0300
2026-03-06T03:32+0300
бизнес
общество
экономика
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868068755.jpg?1772757158
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Штраф до 300 тысяч рублей грозит за незаконную установку шлагбаума во дворе, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "За незаконную установку шлагбаума во дворе грозит административная ответственность, например, по статье 12.33 КоАП РФ - за повреждение дороги при установке шлагбаума. Здесь физическим лицам грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам - до 25 тысяч рублей, юридическим лицам - до 300 тысяч рублей. Также выдается предписание на демонтаж, а в случае блокировки проезда спецтехники возможна не только административная, но и уголовная ответственность", - сказал Колунов. Парламентарий уточнил, что к ответственности также могут привлечь по статье 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка: если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф для физических лиц может составить от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф, госдума
Бизнес, Общество , Экономика, РФ, Госдума
03:32 06.03.2026
 
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку шлагбаума во дворе

Депутат Колунов: за незаконную установку шлагбаума во дворе грозит до 300 тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Штраф до 300 тысяч рублей грозит за незаконную установку шлагбаума во дворе, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"За незаконную установку шлагбаума во дворе грозит административная ответственность, например, по статье 12.33 КоАП РФ - за повреждение дороги при установке шлагбаума. Здесь физическим лицам грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам - до 25 тысяч рублей, юридическим лицам - до 300 тысяч рублей. Также выдается предписание на демонтаж, а в случае блокировки проезда спецтехники возможна не только административная, но и уголовная ответственность", - сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что к ответственности также могут привлечь по статье 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка: если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф для физических лиц может составить от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала