В Госдуме не планируют полный переход на пенсию в цифровых рублях - 06.03.2026
В Госдуме не планируют полный переход на пенсию в цифровых рублях
2026-03-06T04:02+0300
2026-03-06T04:02+0300
экономика
финансы
госдума
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Полный переход на получение пенсии в цифровых рублях в России не планируется, это лишь альтернатива существующим возможностям ее получения, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Пока идет эксперимент, пока все это только нарабатывается, надо смотреть, как это будет. Это некая альтернативная валюта. Но все это пока еще находится в таком режиме, в режиме старта, можно сказать. Никакого массового использования, тем более массового перехода и какого-либо навязывания этого нет и быть не должно", - сказал Нилов. По его словам, это альтернативна нынешним способам получения пенсии. "В том числе можно же пенсию получать живыми рублями, не на карточку, а когда пенсию приносит почтальон, и такая возможность сохранена. Поэтому как альтернатива такие варианты рассматриваются, предлагаются, но никакой "обязаловки", никакого жесткого регулирования нет и быть не должно. Мы должны с уважением относиться к позициям наших граждан, тем более уже пенсионного возраста, к их цифровой грамотности, к их привычкам, к имеющимся стереотипам", - подчеркнул депутат. Парламентарий отметил, что позитивно относится к любым современным и прогрессивным процессам, но при этом считает необходимым уважать позицию, мнение и желания представителей старшего поколения.
2026
финансы, госдума
Экономика, Финансы, Госдума
04:02 06.03.2026
 
В Госдуме не планируют полный переход на пенсию в цифровых рублях

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Полный переход на получение пенсии в цифровых рублях в России не планируется, это лишь альтернатива существующим возможностям ее получения, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Пока идет эксперимент, пока все это только нарабатывается, надо смотреть, как это будет. Это некая альтернативная валюта. Но все это пока еще находится в таком режиме, в режиме старта, можно сказать. Никакого массового использования, тем более массового перехода и какого-либо навязывания этого нет и быть не должно", - сказал Нилов.
По его словам, это альтернативна нынешним способам получения пенсии.
"В том числе можно же пенсию получать живыми рублями, не на карточку, а когда пенсию приносит почтальон, и такая возможность сохранена. Поэтому как альтернатива такие варианты рассматриваются, предлагаются, но никакой "обязаловки", никакого жесткого регулирования нет и быть не должно. Мы должны с уважением относиться к позициям наших граждан, тем более уже пенсионного возраста, к их цифровой грамотности, к их привычкам, к имеющимся стереотипам", - подчеркнул депутат.
Парламентарий отметил, что позитивно относится к любым современным и прогрессивным процессам, но при этом считает необходимым уважать позицию, мнение и желания представителей старшего поколения.
 
