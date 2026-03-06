Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Паромная переправа Холмск - Ванино закроется из-за циклона - 06.03.2026
Паромная переправа Холмск - Ванино закроется из-за циклона
Паромная переправа Холмск - Ванино закроется из-за циклона
2026-03-06T03:14+0300
2026-03-06T03:14+0300
бизнес
россия
сахалин
татарский пролив
хабаровский край
порт ванино
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) в субботу закроется в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с середины суток 7 марта ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - говорится в сообщении регионального минтранса. По прогнозам синоптиков, возобновление морского сообщения Сахалина с материком планируют в середине суток 8 марта.
сахалин
татарский пролив
хабаровский край
бизнес, россия, сахалин, татарский пролив, хабаровский край, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Татарский пролив, Хабаровский край, порт Ванино
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) в субботу закроется в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с середины суток 7 марта ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - говорится в сообщении регионального минтранса.
По прогнозам синоптиков, возобновление морского сообщения Сахалина с материком планируют в середине суток 8 марта.
 
