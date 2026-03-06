https://1prime.ru/20260306/ice-868076100.html

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3,6 процента

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3,6 процента - 06.03.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3,6 процента

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы уменьшаются на 3,6%, опустившись ниже уровня в 590 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T10:40+0300

2026-03-06T10:40+0300

2026-03-06T10:40+0300

энергетика

газ

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_0dfcd1cb74321ea7b8c0433e8c3dd825.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы уменьшаются на 3,6%, опустившись ниже уровня в 590 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 597,9 доллара (-1,8%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составлял 586,8 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 608,7 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20260305/niderlandy-868059408.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, ice