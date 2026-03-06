https://1prime.ru/20260306/ice-868076100.html
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3,6 процента
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3,6 процента - 06.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3,6 процента
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы уменьшаются на 3,6%, опустившись ниже уровня в 590 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T10:40+0300
2026-03-06T10:40+0300
2026-03-06T10:40+0300
энергетика
газ
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_0dfcd1cb74321ea7b8c0433e8c3dd825.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы уменьшаются на 3,6%, опустившись ниже уровня в 590 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 597,9 доллара (-1,8%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составлял 586,8 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 608,7 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20260305/niderlandy-868059408.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_29:0:489:345_1920x0_80_0_0_bc3975818b2276eac949a40c987c5489.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3,6 процента
Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 590 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы уменьшаются на 3,6%, опустившись ниже уровня в 590 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 597,9 доллара (-1,8%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составлял 586,8 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 608,7 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
В Нидерландах вспыхнули дискуссии о сохранении собственной добычи газа