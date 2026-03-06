Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики по стране - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/indeks-868091644.html
Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики по стране
Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики по стране - 06.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики по стране
Основные фондовые индексы США снижаются примерно на 1% после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T19:12+0300
2026-03-06T19:12+0300
рынок
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются примерно на 1% после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.27 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 1,3% относительно предыдущего закрытия - до 47 329,80 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,97%, до 22 527,72 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 сокращался на 1,15%, до 6 752,01 пункта. С начала недели Dow Jones упал на 3,41%, Nasdaq Composite снизился на 0,57%, а S&amp;P 500 сократился на 1,85%. Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в феврале выросла до 4,4% с уровня января в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 92 тысячи. Аналитики ожидали, что безработица осталась на уровне января, а число занятых увеличилось на 59 тысяч. К тому же, как отметило в пресс-релизе министерство торговли страны, объем розничных продаж в США в январе сократился на 0,2% к предшествовавшему месяцу. Аналитики отметили, что статистические данные могут повлиять на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, к изменениям которой чувствительны фондовые индексы страны. "Сегодняшние данные, возможно, поставили ФРС США в затруднительное положение", - сказала агентству Рейтер главный экономический стратег Morgan Stanley Wealth Management Эллен Зентнер (Ellen Zentner). Она добавила, что "значительное ослабление рынка труда может послужить основанием для снижения процентных ставок, но, учитывая риск того, что высокие цены на нефть в течение длительного периода могут вызвать новый всплеск инфляции, ФРС, возможно, будет вынуждена сохранять статус-кво". Следующее заседание американского центробанка состоится 17-18 марта. По данным CME Group, 93,7% аналитиков ожидают сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75% пунктов.
https://1prime.ru/20260306/atr--868078850.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
19:12 06.03.2026
 
Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики по стране

Фондовые индексы США снижаются примерно на 1% после выхода статистики по стране

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются примерно на 1% после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.27 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 1,3% относительно предыдущего закрытия - до 47 329,80 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,97%, до 22 527,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сокращался на 1,15%, до 6 752,01 пункта.
С начала недели Dow Jones упал на 3,41%, Nasdaq Composite снизился на 0,57%, а S&P 500 сократился на 1,85%.
Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в феврале выросла до 4,4% с уровня января в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 92 тысячи. Аналитики ожидали, что безработица осталась на уровне января, а число занятых увеличилось на 59 тысяч.
К тому же, как отметило в пресс-релизе министерство торговли страны, объем розничных продаж в США в январе сократился на 0,2% к предшествовавшему месяцу.
Аналитики отметили, что статистические данные могут повлиять на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, к изменениям которой чувствительны фондовые индексы страны.
"Сегодняшние данные, возможно, поставили ФРС США в затруднительное положение", - сказала агентству Рейтер главный экономический стратег Morgan Stanley Wealth Management Эллен Зентнер (Ellen Zentner).
Она добавила, что "значительное ослабление рынка труда может послужить основанием для снижения процентных ставок, но, учитывая риск того, что высокие цены на нефть в течение длительного периода могут вызвать новый всплеск инфляции, ФРС, возможно, будет вынуждена сохранять статус-кво".
Следующее заседание американского центробанка состоится 17-18 марта. По данным CME Group, 93,7% аналитиков ожидают сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75% пунктов.
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли
12:14
 
РынокИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала