Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики по стране

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются примерно на 1% после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.27 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 1,3% относительно предыдущего закрытия - до 47 329,80 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,97%, до 22 527,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сокращался на 1,15%, до 6 752,01 пункта. С начала недели Dow Jones упал на 3,41%, Nasdaq Composite снизился на 0,57%, а S&P 500 сократился на 1,85%. Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в феврале выросла до 4,4% с уровня января в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 92 тысячи. Аналитики ожидали, что безработица осталась на уровне января, а число занятых увеличилось на 59 тысяч. К тому же, как отметило в пресс-релизе министерство торговли страны, объем розничных продаж в США в январе сократился на 0,2% к предшествовавшему месяцу. Аналитики отметили, что статистические данные могут повлиять на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, к изменениям которой чувствительны фондовые индексы страны. "Сегодняшние данные, возможно, поставили ФРС США в затруднительное положение", - сказала агентству Рейтер главный экономический стратег Morgan Stanley Wealth Management Эллен Зентнер (Ellen Zentner). Она добавила, что "значительное ослабление рынка труда может послужить основанием для снижения процентных ставок, но, учитывая риск того, что высокие цены на нефть в течение длительного периода могут вызвать новый всплеск инфляции, ФРС, возможно, будет вынуждена сохранять статус-кво". Следующее заседание американского центробанка состоится 17-18 марта. По данным CME Group, 93,7% аналитиков ожидают сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75% пунктов.

