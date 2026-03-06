Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением - 06.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением
2026-03-06T22:39+0300
2026-03-06T22:39+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением примерно на 6%, а также снизились за день после выхода статистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 1,24% - до 10 284,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,65%, до 7 993,49 пункта, немецкий DAX - на 0,94%, до 23 591,03 пункта. С начала недели FTSE 100 упал на 5,72%, CAC 40 сократился на 6,84%, а DAX снизился на 6,53%. Ранее в пятницу Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале до 1,2% в годовом выражении и до 0,2% в квартальном, тогда как вторая и первая оценки предполагали рост на 1,3% и 0,3% соответственно. Аналитики отметили, что геополитическая ситуация на Ближнем Востоке заставляет инвесторов перейти в режим снижения рисков. "Операция "Эпическая Ярость" заставила рынки перейти в режим снижения рисков. Однако снижение рисков остается упорядоченным, и пока нет признаков широкомасштабной панической распродажи", - цитирует Блумберг отчёт команды стратегов компании Barclays Plc.
22:39 06.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко
Биржевые котировки - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Биржевые котировки. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением примерно на 6%, а также снизились за день после выхода статистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 1,24% - до 10 284,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,65%, до 7 993,49 пункта, немецкий DAX - на 0,94%, до 23 591,03 пункта.
С начала недели FTSE 100 упал на 5,72%, CAC 40 сократился на 6,84%, а DAX снизился на 6,53%.
Ранее в пятницу Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале до 1,2% в годовом выражении и до 0,2% в квартальном, тогда как вторая и первая оценки предполагали рост на 1,3% и 0,3% соответственно.
Аналитики отметили, что геополитическая ситуация на Ближнем Востоке заставляет инвесторов перейти в режим снижения рисков.
"Операция "Эпическая Ярость" заставила рынки перейти в режим снижения рисков. Однако снижение рисков остается упорядоченным, и пока нет признаков широкомасштабной панической распродажи", - цитирует Блумберг отчёт команды стратегов компании Barclays Plc.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Российский рынок акций вырос перед выходными
20:59
 
РынокИндексыЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКDAXЕвростат
 
 
