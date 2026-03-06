https://1prime.ru/20260306/indeks-868095933.html

Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением

Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением - 06.03.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением примерно на 6%, а также снизились за день после выхода статистических данных, свидетельствуют данные... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T22:39+0300

2026-03-06T22:39+0300

2026-03-06T22:39+0300

рынок

индексы

европа

ближний восток

dax

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_0:205:2829:1796_1920x0_80_0_0_3d0a3259fe33d853969dcb84d8f841ad.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением примерно на 6%, а также снизились за день после выхода статистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 1,24% - до 10 284,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,65%, до 7 993,49 пункта, немецкий DAX - на 0,94%, до 23 591,03 пункта. С начала недели FTSE 100 упал на 5,72%, CAC 40 сократился на 6,84%, а DAX снизился на 6,53%. Ранее в пятницу Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале до 1,2% в годовом выражении и до 0,2% в квартальном, тогда как вторая и первая оценки предполагали рост на 1,3% и 0,3% соответственно. Аналитики отметили, что геополитическая ситуация на Ближнем Востоке заставляет инвесторов перейти в режим снижения рисков. "Операция "Эпическая Ярость" заставила рынки перейти в режим снижения рисков. Однако снижение рисков остается упорядоченным, и пока нет признаков широкомасштабной панической распродажи", - цитирует Блумберг отчёт команды стратегов компании Barclays Plc.

https://1prime.ru/20260306/aktsii-868094072.html

европа

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, европа, ближний восток, dax, евростат