"Как в нацистской Германии". В Иране резко высказались после удара США

2026-03-06T14:06+0300

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сравнил нападение США на иранское судно IRIS Den у побережья Шри-Ланки с действиями нацистской Германии, сообщает агентство Tasnim. "Подобное происходило только в нацистскую эпоху, когда нападали на невооруженные суда вдали от зоны конфликта. <…> Американцы фактически следуют той же процедуре, которая наблюдалась во времена нацистской Германии. Это очень прискорбно", — заявил он.Хатибзаде подчеркнул, что корабль участвовал в международных учениях по приглашению Индии, и его присутствие имело исключительно символический характер. Замминистра также добавил, что действия Вашингтона не останутся без ответа. Иранский фрегат IRIS Dena, возвращавшийся домой после участия в военных маневрах в индийском Вишакхапатнаме, затонул после подачи сигнала бедствия на рассвете, находясь примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки. На борту находились около 180 членов экипажа. Позднее министр обороны США Пит Хегсет сообщил журналистам, что иранский военный корабль был потоплен американской подлодкой в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай использования торпеды для потопления судна со времен Второй мировой войны.

