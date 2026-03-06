Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление о конфликте с Ираном
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление о конфликте с Ираном
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление о конфликте с Ираном - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление о конфликте с Ираном
Боевые действия с Ираном приведут к поражению Соединенных Штатов в возможной войне с Китаем, пишет 19FortyFive. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T16:39+0300
2026-03-06T16:39+0300
мировая экономика
сша
иран
китай
дональд трамп
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_a23d1507e04c3a0a6b7fdb42bf07e604.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Боевые действия с Ираном приведут к поражению Соединенных Штатов в возможной войне с Китаем, пишет 19FortyFive."Если эта война продолжится дольше даже самых оптимистичных предположений Трампа, и даже если он одержит победу, эта операция может поспособствовать крупному стратегическому поражению от рук Китая в зоне действия американского Индо-Тихоокеанского командования, поскольку ради противостояния иранцам будут истощены основные оборонительные системы и вооружение США в этом регионе", — говорится в публикации.Обозреватель подчеркнул, что американский военно-промышленной комплекс не сможет восполнить перенаправленное на войну с Ираном вооружение.Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
сша
иран
китай
мировая экономика, сша, иран, китай, дональд трамп, handelsblatt
Мировая экономика, США, ИРАН, КИТАЙ, Дональд Трамп, Handelsblatt
16:39 06.03.2026
 
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление о конфликте с Ираном

19FortyFive: война с Ираном приведет к поражению США в конфликте с Китаем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Дым на месте удара в Тегеране
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Боевые действия с Ираном приведут к поражению Соединенных Штатов в возможной войне с Китаем, пишет 19FortyFive.
"Если эта война продолжится дольше даже самых оптимистичных предположений Трампа, и даже если он одержит победу, эта операция может поспособствовать крупному стратегическому поражению от рук Китая в зоне действия американского Индо-Тихоокеанского командования, поскольку ради противостояния иранцам будут истощены основные оборонительные системы и вооружение США в этом регионе", — говорится в публикации.
Обозреватель подчеркнул, что американский военно-промышленной комплекс не сможет восполнить перенаправленное на войну с Ираном вооружение.
Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Мировая экономикаСШАИРАНКИТАЙДональд ТрампHandelsblatt
 
 
