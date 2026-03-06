Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов США по Ирану - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов США по Ирану
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов США по Ирану - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов США по Ирану
Возможное полное перекрытие Ормузского пролива скажется разрушительно на всей мировой экономике, предупредил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T22:56+0300
2026-03-06T22:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_79f8427e456ffcce32d22b5f5155e5ad.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Возможное полное перекрытие Ормузского пролива скажется разрушительно на всей мировой экономике, предупредил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х."Это не просто региональный сбой. Это глобальный экономический шок, формирующийся в режиме реального времени. &lt;…&gt; Когда движение в Ормузском проливе замедляется, это чувствует весь мир", — заявил он.По словам политика, если Ормузский пролив фактически закроется, пусть даже временно, "мировая энергетическая система войдет в кризисное состояние".Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран пока не собирается закрывать Ормузский пролив, однако будет рассматривать все возможные варианты.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
22:56 06.03.2026
 
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов США по Ирану

Политик Фергюсон: ущерб в случае закрытия Ормузского пролива понесет весь мир

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Jon Gambrell
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Возможное полное перекрытие Ормузского пролива скажется разрушительно на всей мировой экономике, предупредил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"Это не просто региональный сбой. Это глобальный экономический шок, формирующийся в режиме реального времени. <…> Когда движение в Ормузском проливе замедляется, это чувствует весь мир", — заявил он.
Флаги ЕС в Брюсселе
На Западе выступили с новым планом в отношении России из-за Ирана
Вчера, 16:36
По словам политика, если Ормузский пролив фактически закроется, пусть даже временно, "мировая энергетическая система войдет в кризисное состояние".
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран пока не собирается закрывать Ормузский пролив, однако будет рассматривать все возможные варианты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Флаг Украины
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
Вчера, 16:34
 
Ормузский проливИРАНТегеранАббас Аракчи
 
 
Заголовок открываемого материала