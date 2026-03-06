"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов США по Ирану

https://1prime.ru/20260306/iran-868096262.html

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Возможное полное перекрытие Ормузского пролива скажется разрушительно на всей мировой экономике, предупредил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х."Это не просто региональный сбой. Это глобальный экономический шок, формирующийся в режиме реального времени. <…> Когда движение в Ормузском проливе замедляется, это чувствует весь мир", — заявил он.По словам политика, если Ормузский пролив фактически закроется, пусть даже временно, "мировая энергетическая система войдет в кризисное состояние".Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран пока не собирается закрывать Ормузский пролив, однако будет рассматривать все возможные варианты.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

