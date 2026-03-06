План Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе
Бекки: отправка США и Израилем сухопутных войск в Иран может дорого им обойтись
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Отправка сухопутных войск США и Израиля в Иран будет стоить им тысяч жизней военных, предположил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.
"США и Израиль не могут отправить свои сухопутные войска, потому что Иран огромен и насчитывает около 93 миллионов жителей. Это стоило бы Вашингтону и Тель-Авиву тысяч жизней", — считает он.
Профессор также отметил, что положение Трампа сейчас уязвимо, поскольку агрессия против Ирана существенно повлияет на экономику Соединенных Штатов, приведя к росту цен на нефть.
В пятницу журнал Time сообщил, что Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции. Он при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.