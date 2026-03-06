Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
План Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе - 06.03.2026
План Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Отправка сухопутных войск США и Израиля в Иран будет стоить им тысяч жизней военных, предположил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X."США и Израиль не могут отправить свои сухопутные войска, потому что Иран огромен и насчитывает около 93 миллионов жителей. Это стоило бы Вашингтону и Тель-Авиву тысяч жизней", — считает он.Профессор также отметил, что положение Трампа сейчас уязвимо, поскольку агрессия против Ирана существенно повлияет на экономику Соединенных Штатов, приведя к росту цен на нефть.В пятницу журнал Time сообщил, что Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции. Он при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
22:59 06.03.2026
 
План Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Отправка сухопутных войск США и Израиля в Иран будет стоить им тысяч жизней военных, предположил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.
"США и Израиль не могут отправить свои сухопутные войска, потому что Иран огромен и насчитывает около 93 миллионов жителей. Это стоило бы Вашингтону и Тель-Авиву тысяч жизней", — считает он.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов США по Ирану
Вчера, 22:56
Профессор также отметил, что положение Трампа сейчас уязвимо, поскольку агрессия против Ирана существенно повлияет на экономику Соединенных Штатов, приведя к росту цен на нефть.
В пятницу журнал Time сообщил, что Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции. Он при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
Вчера, 16:34
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Разрушения в жилых районах Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю
Вчера, 13:32
 
