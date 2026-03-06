https://1prime.ru/20260306/iran-868096417.html

План Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе

План Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе - 06.03.2026, ПРАЙМ

План Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе

Отправка сухопутных войск США и Израиля в Иран будет стоить им тысяч жизней военных, предположил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T22:59+0300

2026-03-06T22:59+0300

2026-03-06T22:59+0300

иран

сша

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Отправка сухопутных войск США и Израиля в Иран будет стоить им тысяч жизней военных, предположил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X."США и Израиль не могут отправить свои сухопутные войска, потому что Иран огромен и насчитывает около 93 миллионов жителей. Это стоило бы Вашингтону и Тель-Авиву тысяч жизней", — считает он.Профессор также отметил, что положение Трампа сейчас уязвимо, поскольку агрессия против Ирана существенно повлияет на экономику Соединенных Штатов, приведя к росту цен на нефть.В пятницу журнал Time сообщил, что Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции. Он при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

https://1prime.ru/20260306/iran-868096262.html

https://1prime.ru/20260306/ukraina-868085489.html

https://1prime.ru/20260306/iran-868081068.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль